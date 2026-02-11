МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Выборы на Украине необходимо проводить, но только после устранения режима Владимира Зеленского, без вмешательства Запада и под контролем независимых стран, считает лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов.
Зеленский 24 февраля может объявить о планах провести президентские выборы на Украине и референдум по мирному соглашению, пишет газета Financial Times со ссылкой на украинских и европейских чиновников.
"Абсолютно убежден, выборы на Украине обязательно нужно проводить - но только после устранения неонацистского режима, который является одной из главных причин этого конфликта. Место Зеленского и его хунты - не в избирательном бюллетене, а на скамье подсудимых за преступления против своего народа и народа России. Тех, кто привел к власти бандеровцев и поддерживает их все эти годы, точно так же нельзя подпускать к избирательному процессу. Выборы можно проводить только под контролем независимых стран, которые не запятнали себя помощью преступному режиму", - сказал Миронов РИА Новости.
В ином случае, по его словам, это будет "фарс" и затягивание конфликта, в чем и есть главная цель кураторов современной Украины.
"Вбросы в британских СМИ про выборы на Украине - это подготовка общественного мнения к легитимизации режима Зеленского. Проще говоря, диктатуру хотят узаконить, как узаконили в 2014 году госпереворот. И после этого они говорят, что не надо, мол, читать нотации о первопричинах конфликта на Украине!", - добавил лидер партии.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.