Миронов назвал условие проведения выборов на Украине

"Абсолютно убежден, выборы на Украине обязательно нужно проводить - но только после устранения неонацистского режима, который является одной из главных причин этого конфликта. Место Зеленского и его хунты - не в избирательном бюллетене, а на скамье подсудимых за преступления против своего народа и народа России. Тех, кто привел к власти бандеровцев и поддерживает их все эти годы, точно так же нельзя подпускать к избирательному процессу. Выборы можно проводить только под контролем независимых стран, которые не запятнали себя помощью преступному режиму", - сказал Миронов РИА Новости.