Минздрав сообщил об улучшении ситуации с нехваткой ревматологов
Минздрав сообщил об улучшении ситуации с нехваткой ревматологов - РИА Новости, 11.02.2026
Минздрав сообщил об улучшении ситуации с нехваткой ревматологов
Ситуация с кадровым обеспечением ревматологической службы улучшается в России, а объемы целевой подготовки врачей-ревматологов в 2026 будут увеличены, сообщил... РИА Новости, 11.02.2026
Кузнецов: в России улучшается кадровое обеспечение ревматологической службы
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Ситуация с кадровым обеспечением ревматологической службы улучшается в России, а объемы целевой подготовки врачей-ревматологов в 2026 будут увеличены, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
Ранее газета "Известия" писала, что главный внештатный специалист-ревматолог Минздрава Александр Лила, выступая на круглом столе в Госдуме
, заявил о наблюдающейся в России
острой нехватке ревматологов на протяжении пяти лет.
"Ситуация с кадровым обеспечением ревматологической службы улучшается. По данным Росстата
, в государственных и муниципальных организациях в 2024 году работало 1584 врача-ревматолога, а укомплектованность составляла 90%. По сравнению и 2023 годом численность врачей-ревматологов увеличилась на 3,2%", - рассказал Кузнецов.
Он отметил, что обеспечение отрасли квалифицированными кадрами является приоритетом государственной политики в сфере здравоохранения. Одним из главных факторов, существенно влияющим на численность врачей, является их целевая подготовка из числа профориентированных выпускников вузов в соответствии с потребностью отрасли, которую формируют регионы.
"Важно отметить, что объемы целевой подготовки врачей-ревматологов в 2026 будут увеличены", - заключил помощник министра.