Рейтинг@Mail.ru
Минздрав сообщил об улучшении ситуации с нехваткой ревматологов - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:52 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/minzdrav-2073787249.html
Минздрав сообщил об улучшении ситуации с нехваткой ревматологов
Минздрав сообщил об улучшении ситуации с нехваткой ревматологов - РИА Новости, 11.02.2026
Минздрав сообщил об улучшении ситуации с нехваткой ревматологов
Ситуация с кадровым обеспечением ревматологической службы улучшается в России, а объемы целевой подготовки врачей-ревматологов в 2026 будут увеличены, сообщил... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T23:52:00+03:00
2026-02-11T23:52:00+03:00
общество
россия
алексей кузнецов
госдума рф
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599099685_0:148:2897:1778_1920x0_80_0_0_819a78ac51623887901c57afbb8e9687.jpg
https://ria.ru/20260206/rossija-2072644614.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599099685_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d76498e4ecac7885e00a5e90a6220624.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, алексей кузнецов, госдума рф, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Россия, Алексей Кузнецов, Госдума РФ, Здоровье - Общество, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Минздрав сообщил об улучшении ситуации с нехваткой ревматологов

Кузнецов: в России улучшается кадровое обеспечение ревматологической службы

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВрач в поликлинике
Врач в поликлинике - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Врач в поликлинике
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Ситуация с кадровым обеспечением ревматологической службы улучшается в России, а объемы целевой подготовки врачей-ревматологов в 2026 будут увеличены, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
Ранее газета "Известия" писала, что главный внештатный специалист-ревматолог Минздрава Александр Лила, выступая на круглом столе в Госдуме, заявил о наблюдающейся в России острой нехватке ревматологов на протяжении пяти лет.
"Ситуация с кадровым обеспечением ревматологической службы улучшается. По данным Росстата, в государственных и муниципальных организациях в 2024 году работало 1584 врача-ревматолога, а укомплектованность составляла 90%. По сравнению и 2023 годом численность врачей-ревматологов увеличилась на 3,2%", - рассказал Кузнецов.
Он отметил, что обеспечение отрасли квалифицированными кадрами является приоритетом государственной политики в сфере здравоохранения. Одним из главных факторов, существенно влияющим на численность врачей, является их целевая подготовка из числа профориентированных выпускников вузов в соответствии с потребностью отрасли, которую формируют регионы.
"Важно отметить, что объемы целевой подготовки врачей-ревматологов в 2026 будут увеличены", - заключил помощник министра.
Врач осматривает позвоночник пациентки - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
В России представили первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева
6 февраля, 11:53
 
ОбществоРоссияАлексей КузнецовГосдума РФЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала