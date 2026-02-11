Минздрав сообщил об улучшении ситуации с нехваткой ревматологов

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Ситуация с кадровым обеспечением ревматологической службы улучшается в России, а объемы целевой подготовки врачей-ревматологов в 2026 будут увеличены, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Он отметил, что обеспечение отрасли квалифицированными кадрами является приоритетом государственной политики в сфере здравоохранения. Одним из главных факторов, существенно влияющим на численность врачей, является их целевая подготовка из числа профориентированных выпускников вузов в соответствии с потребностью отрасли, которую формируют регионы.