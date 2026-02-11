Милонов призвал наказать тех, кто навязывает детям День святого Валентина

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в разговоре с РИА Новости призвал привлечь к ответственности тех, кто пытается навязать несовершеннолетним празднование Дня святого Валентина.