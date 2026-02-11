https://ria.ru/20260211/milony-2073710042.html
Милонов призвал наказать тех, кто навязывает детям День святого Валентина
Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в разговоре с РИА Новости призвал привлечь к ответственности РИА Новости, 11.02.2026
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в разговоре с РИА Новости призвал привлечь к ответственности тех, кто пытается навязать несовершеннолетним празднование Дня святого Валентина.
"Я бы расширил применение уголовных статей о развращении несовершеннолетних на тех, кто принуждает радоваться валентинкам и считать этот день праздником", - сказал Милонов
По мнению депутата, этот праздник неразрывно связан с "эротическим подтекстом". Наиболее проблемной стороной, считает Милонов, является активное навязывание Дня святого Валентина детям в школах, социальной среде и посредством рекламы.
День святого Валентина (День всех влюбленных) ежегодно отмечается в католическом и протестантском мире 14 февраля. Начиная с 1990-х годов этот праздник стал популярным и в России
