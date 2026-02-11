Рейтинг@Mail.ru
Милонов призвал наказать тех, кто навязывает детям День святого Валентина - РИА Новости, 11.02.2026
17:13 11.02.2026
Милонов призвал наказать тех, кто навязывает детям День святого Валентина
Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в разговоре с РИА Новости призвал привлечь к ответственности
общество
россия
виталий милонов
госдума рф
день святого валентина
общество, россия, виталий милонов, госдума рф, день святого валентина
Общество, Россия, Виталий Милонов, Госдума РФ, День святого Валентина
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в разговоре с РИА Новости призвал привлечь к ответственности тех, кто пытается навязать несовершеннолетним празднование Дня святого Валентина.
"Я бы расширил применение уголовных статей о развращении несовершеннолетних на тех, кто принуждает радоваться валентинкам и считать этот день праздником", - сказал Милонов.
По мнению депутата, этот праздник неразрывно связан с "эротическим подтекстом". Наиболее проблемной стороной, считает Милонов, является активное навязывание Дня святого Валентина детям в школах, социальной среде и посредством рекламы.
День святого Валентина (День всех влюбленных) ежегодно отмечается в католическом и протестантском мире 14 февраля. Начиная с 1990-х годов этот праздник стал популярным и в России.
Украшения в Москве ко Дню святого Валентина - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
В Госдуме предложили переименовать День святого Валентина
