Рейтинг@Mail.ru
Врач назвала продукты, которые могут спровоцировать мигрень - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:33 11.02.2026 (обновлено: 06:29 11.02.2026)
https://ria.ru/20260211/migren-2073554623.html
Врач назвала продукты, которые могут спровоцировать мигрень
Врач назвала продукты, которые могут спровоцировать мигрень - РИА Новости, 11.02.2026
Врач назвала продукты, которые могут спровоцировать мигрень
Выдержанные сыры, колбасные изделия, сосиски, бекон, красное вино, пиво, шампанское, виски, горький и молочный шоколад могут провоцировать мигрень, сообщила РИА РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T04:33:00+03:00
2026-02-11T06:29:00+03:00
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945894719_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_6bc18a3cc221221aca266a3f11e64459.jpg
https://ria.ru/20260205/vrach-2072354650.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945894719_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bcce11ac54192d0791bfad0882226613.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество
Общество
Врач назвала продукты, которые могут спровоцировать мигрень

РИА Новости: мигрень провоцируют выдержанные сыры и колбасные изделия

© iStock.com / bymuratdenizГоловокружение
Головокружение - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© iStock.com / bymuratdeniz
Головокружение. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Выдержанные сыры, колбасные изделия, сосиски, бекон, красное вино, пиво, шампанское, виски, горький и молочный шоколад могут провоцировать мигрень, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик.
"Некоторые продукты могут провоцировать мигрень из-за содержания веществ вроде тирамина, гистамина, нитритов или глутамата натрия. К основным группам продуктов относятся выдержанные сыры (чеддер, пармезан, бри, горгонзола), так как содержат тирамин, который расширяет сосуды; колбасные изделия, сосиски, ветчина, бекон — из-за нитритов и глутамата натрия; алкоголь: красное вино, пиво, шампанское, виски - провоцируют сосудистые изменения; шоколад (горький и молочный) - из-за бета-фенилэтиламина и кофеина", — рассказала Чистик.
По словам врача, триггерами также могут быть цитрусовые, бананы, авокадо, так как могут вызывать гистаминовую реакцию. А также кофеин в больших дозах (чай, кофе), дрожжевые изделия, соленая пища, копченая и вяленая рыба, субпродукты (печень), маринованные продукты.
Квашеная капуста - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Врач назвал продукт, который укрепляет иммунитет
5 февраля, 04:26
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала