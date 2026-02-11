Врач назвала продукты, которые могут спровоцировать мигрень

"Некоторые продукты могут провоцировать мигрень из-за содержания веществ вроде тирамина, гистамина, нитритов или глутамата натрия. К основным группам продуктов относятся выдержанные сыры (чеддер, пармезан, бри, горгонзола), так как содержат тирамин, который расширяет сосуды; колбасные изделия, сосиски, ветчина, бекон — из-за нитритов и глутамата натрия; алкоголь: красное вино, пиво, шампанское, виски - провоцируют сосудистые изменения; шоколад (горький и молочный) - из-за бета-фенилэтиламина и кофеина", — рассказала Чистик.

По словам врача, триггерами также могут быть цитрусовые, бананы, авокадо, так как могут вызывать гистаминовую реакцию. А также кофеин в больших дозах (чай, кофе), дрожжевые изделия, соленая пища, копченая и вяленая рыба, субпродукты (печень), маринованные продукты.