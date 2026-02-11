Дипломат Богдашев: еще жив стереотип, что в России ходят медведи в ушанках

Российский протокол – будь то царская Россия, СССР или современная эпоха – неизменно демонстрирует один из лучших уровней в мире, заявил РИА Новости по случаю Дня дипломата директор департамента государственного протокола МИД РФ Игорь Богдашев. В интервью агентству он также рассказал о том, в каких условиях приходится работать российским дипломатам в недружественных странах, и почему до сих пор существует стереотип, что в России по улицам ходят медведи в ушанках

– Часто ли сотрудники вашего департамента встречают профессиональный праздник на работе?

– Начну с очевидного: большинство дипломатов, сотрудники нашего департамента – не исключение, встречают профессиональные и государственные праздники на рабочих местах. Это обусловлено спецификой деятельности министерства: для эффективного решения круга вопросов, входящих в компетенцию практически каждого подразделения, требуется круглосуточный анализ ситуации, оперативная подготовка конкретных предложений для доклада руководству министерства и страны, системное отстаивание интересов и оказание помощи нашим гражданам за рубежом.

– Сложились ли какие-то традиции у вас и ваших коллег?

– В День дипломатического работника мы находим возможность торжественно поздравить наших ветеранов, тех, кто внес значительный вклад в развитие госпротокола. Не забываем вручить ведомственные и государственные поощрения отличившимся работникам за высокие результаты их деятельности. Хорошо, что этот праздник приходится на начало года, поскольку нам удается обсудить ключевые достижения и наметить планы на предстоящий период.

Постепенно внедряем новые форматы корпоративного взаимодействия. Это коллективные конкурсы и спортивные соревнования, которые способствуют формированию дружеской атмосферы, укрепляют командный дух, а также помогают сделать паузу в напряженном графике. Наша работа – это, прежде всего, командная деятельность. Сплоченность коллектива, умение понимать друг друга с полуслова или жеста крайне важны для выполнения стоящих перед нами задач.

– Какие мероприятия по линии двусторонних отношений с зарубежными странами обеспечиваются вашим департаментом?

– Мы обеспечиваем организацию визитов глав государств, правительств, министров иностранных дел, руководителей международных организаций. Визиты подразделяются на государственные, официальные и рабочие. Государственный визит – высшая форма визита главы иностранного государства. Официальные и рабочие предполагают более сдержанный формат, с акцентом на переговоры. Подобная практика распространяется и на визиты министров иностранных дел.

– Расскажите о вашей работе на примере официального визита в нашу страну министра иностранных дел другого государства.

– Встречи глав внешнеполитических ведомств зачастую предшествуют переговорам на высшем уровне, цементируют двусторонние отношения. В ходе них обсуждается весь спектр вопросов актуальной повестки дня. Итоги таких встреч докладываются президенту и председателю правительства, а выработанные предложения становятся основой дальнейших действий.

Каждый визит уникален. Шаблона нет, программа визита формируется с учетом текущих приоритетов внешнеполитического диалога. Одна из наших основных задач при подготовке визита – показать объективную картину происходящего у нас, поэтому наполняем программу пребывания гостей посещением промышленных производств, выступлениями в вузах, знакомством с музеями и достопримечательностями страны.

Результатом является постоянный интерес зарубежных партнеров к России. Подтверждением этому служит и статистика. За прошлый год состоялось более 200 визитов на высшем и высоком уровнях.

Информация о "закрытых" переговорах в соответствии с общемировой практикой огласке не подлежит. При этом в это число не входят встречи по линии других министерств, ведомств, государственных институтов.

Иногда сталкиваемся с обращениями граждан: зачем так часто приезжают иностранные гости? Поверьте, не для того, чтобы посетить Большой театр или Эрмитаж. Каждый контакт на уровне руководства страны направлен на развитие отношений, конечной целью которых является рост благополучия граждан.

– В Москве аккредитованы дипломаты всех стран, с которыми у России установлены дипломатические отношения?

– Конечно, а как иначе. Но не все иностранные диппредставительства имеют возможность физически находиться в Москве и располагаться в своем отдельном здании. Для ряда государств создание самостоятельного дипломатического представительства может быть нецелесообразно, потому что это требует значительных финансовых затрат и кадровых ресурсов.

В подобных ситуациях широко применяется практика аккредитации по совместительству, при которой посол осуществляет свою деятельность из соседнего или географически близкого государства. Совместительство – гибкий и экономически оправданный инструмент современной дипломатической практики. Приятно отметить, что Москва является такой базой для многих послов, чьи полномочия распространяются на страны СНГ, некоторые европейские и азиатские государства.

Всего в столице размещено 152 посольства, а также 39 международных организаций и представительств международных организаций. Еще по одной находится в Московской области и Санкт-Петербурге. Россия – настоящий мировой центр внешней политики.

– Как выстраивается работа с дипкорпусом?

– Взаимодействие же с дипкорпусом можно условно разделить на два ключевых направления. Первое – организация мероприятий, направленных на ознакомление иностранных послов с отечественными наработками в различных сферах: наука, экономика, промышленность, спорт, культура. Здесь мы не можем не опираться в том числе и на историю нашей страны.

К примеру, в 2025 году значительная часть инициатив была связана с празднованием 80-летия Великой Победы. Только по линии госпротокола было проведено свыше 20 крупных памятных мероприятий. А если учитывать все проекты министерства, включая наши учреждения за рубежом, их не сосчитать. И отклик был беспрецедентный: не только среди дипломатов, но и у широкой публики.

Сейчас, в Год единства народов России, у нас появился дополнительный повод увеличить проводимые нами выезды в регионы, в том числе удаленные от центральной части нашей Родины. Убеждены, что подобные проекты позволят партнерам заключить ряд взаимовыгодных соглашений с нашими субъектами, а также узнать о традициях и обычаях населения.

Второе направление – создание комфортных условий для работы зарубежных представителей. Без ложной скромности можно подчеркнуть, что и федеральные, и региональные власти прикладывают максимальные усилия для этого. Благоприятная среда, в которой трудится дипломат, – дополнительный стимул для развития сотрудничества.

К сожалению, не везде к дипломатам относятся так же, как у нас. В ряде стран коллегам приходится работать в условиях жестких ограничений, порой фактически в состоянии блокады. На них нападают при попустительстве местных властей, здания загранучреждений и служебный транспорт подвергаются атакам с использованием беспилотных летательных аппаратов, блокируется доступ к финансовым инструментам – бывает затруднительно купить даже элементарные вещи.

Мы тщательно отслеживаем такие недружественные проявления и применяем весь необходимый инструментарий не только ответных, но и предупредительных мер. При этом надеемся на то, что это временное явление, выгодное лишь отдельным политическим силам, но не населению той или иной страны. Жалко в таких ситуациях не только наших коллег, но и сотрудников внешнеполитических ведомств стран с недружественными элитами. В качестве оправдания они буквально заявляют о невозможности повлиять на обстановку. Но если ты несостоятелен, нужен ли ты?

В то время как Азия, Африка, Ближний Восток все чаще и чаще могут похвастаться дипломатическими успехами, в том числе осваивая новые горизонты взаимодействия, в ряде других регионов происходит дискредитация соответствующей работы, по сути, крушение целых дипломатических школ, ранее известных своими славными победами. Уверен, все понимают, о каких странах идет речь. Лишний раз стыдить прилюдно, наверное, – не лучший вариант. С послами данных стран мы встречаемся, спрашиваем, в чем заключается их работа, есть ли хотя бы намек на объективное освещение происходящего в России. Интересуемся, почему до сих пор существуют стереотипы о том, что у нас по улицам ходят медведи в ушанках или мужчины с ружьями? В ответ нам озвучивают, опустив глаза: "Так на общем собрании решили, а я согласился". А ведь большинство глав дипмиссий обладает многолетним опытом, необходимой квалификацией. Стыдно.

Надо искать возможности для диалога. Вспоминается выступление Владимира Владимировича Путина, в ходе которого он заявил, что неспособность и неготовность разрешать проблемы в прошлом веке обернулись катастрофой Второй мировой войны. Именно поэтому выступаем за то, чтобы дипломатия была не просто красивым словом, а эффективным инструментом.

– Вы трудились в посольстве России в Италии, не могли бы вы рассказать об особенностях протокольной службы в этой стране?

– Италия – потрясающая страна с удивительными людьми! Когда я начинал там работать, а потом спустя годы вернулся уже в качестве руководителя группы по двусторонним отношениям и экономике, наши контакты можно было описать одним словом – безупречные.

В основе всего лежало четкое понимание: народы России и Италии получают огромную выгоду от масштабного сотрудничества. Личные отношения руководства двух стран служили тем самым двигателем, который запускал бесперебойную работу всех механизмов, в том числе и протокольных служб.

Итальянскую протокольную практику можно охарактеризовать как формально строгую, но в реальности она всегда смягчается итальянским стилем общения. При этом большую роль может играть и региональный фактор: север – более формальный, сдержанный и четкий, юг – более гибкий и допускает импровизацию.

– Чьи протокольщики лучше?

– Не ждите от меня критики даже в адрес тех, с кем сейчас, увы, заморожены контакты, и не по нашей вине. Протокольщик – специалист высочайшего класса: эрудированный, внимательный, способный действовать на опережение, делать все красиво и незаметно. В этом и есть мастерство.

Если говорить о российском протоколе – будь то царская Россия, СССР или современная эпоха – он неизменно демонстрирует один из лучших уровней в мире. Это не хвастовство, а объективная оценка, признаваемая многими.

Часто спрашивают про курьезы в протокольной практике. Честно говоря, этот вопрос всегда ставит меня в тупик. Не потому, что в силу возраста я что-то забыл, а потому, что по-настоящему проблемных ситуаций не было. Разное случается, бывают и смешные эпизоды: не ошибается только тот, кто ничего не делает. Но руководство и министерства, и страны всегда умело сглаживает такие моменты.

– Какими особыми профессиональными навыками должен обладать сотрудник протокола?

– Немного затронул эту тему ранее, важен целый набор качеств. Помимо перечисленных, отмечу патриотизм, дисциплинированность и четкость. Кроме того, нужно досконально понимать все процессы – кто за что отвечает, как все взаимосвязано.

Критически важны контакты: не просто список телефонов, а умение вовремя и правильно ими воспользоваться. Необходимо быть в курсе всех событий – и в стране, и в мире, поскольку высокопоставленные гости часто зачастую просты в общении: нередки случаи, когда они, невзирая на свой статус, начинают диалог с рядовыми сотрудниками МИД России, обеспечивающими их пребывание.

– К чему готовиться тем, кто хочет выбрать такую специализацию?