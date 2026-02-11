В МИД заявили об отсутствии проблем при безвизовом режиме с Китаем

МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Российский МИД не фиксировал проблем при взаимном безвизовом режиме с Китаем, сообщил в интервью РИА Новости директор Консульского департамента МИД Алексей Климов.

РФ и Китай еще в августе 2023 года запустили механизм групповых безвизовых туристических поездок. А в 2025 году фактически заработал взаимный безвизовый режим между странами, пока он действует до середины сентября 2026 года.

"Хотели бы подчеркнуть, что каких-либо проблемных моментов, связанных с выездом наших граждан в КНР и посещением китайскими гражданами России, до настоящего времени не зафиксировано", - сказал Климов.