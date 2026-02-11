https://ria.ru/20260211/mid-2073598716.html
В МИД заявили об отсутствии проблем при безвизовом режиме с Китаем
В МИД заявили об отсутствии проблем при безвизовом режиме с Китаем - РИА Новости, 11.02.2026
В МИД заявили об отсутствии проблем при безвизовом режиме с Китаем
Российский МИД не фиксировал проблем при взаимном безвизовом режиме с Китаем, сообщил в интервью РИА Новости директор Консульского департамента МИД Алексей... РИА Новости, 11.02.2026
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Российский МИД не фиксировал проблем при взаимном безвизовом режиме с Китаем, сообщил в интервью РИА Новости директор Консульского департамента МИД Алексей Климов.
РФ
и Китай
еще в августе 2023 года запустили механизм групповых безвизовых туристических поездок. А в 2025 году фактически заработал взаимный безвизовый режим между странами, пока он действует до середины сентября 2026 года.
"Хотели бы подчеркнуть, что каких-либо проблемных моментов, связанных с выездом наших граждан в КНР и посещением китайскими гражданами России, до настоящего времени не зафиксировано", - сказал Климов.
Как выяснило РИА Новости, в четвертом квартале прошлого года число поездок в Китай подскочило до рекордных 746 тысяч. Россияне активно пользуются безвизовым режимом с КНР.