11:00 11.02.2026
В МИД заявили об отсутствии проблем при безвизовом режиме с Китаем
В МИД заявили об отсутствии проблем при безвизовом режиме с Китаем
В МИД заявили об отсутствии проблем при безвизовом режиме с Китаем

РИА Новости: МИД не фиксировал проблем при безвизовом режиме с Китаем

МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Российский МИД не фиксировал проблем при взаимном безвизовом режиме с Китаем, сообщил в интервью РИА Новости директор Консульского департамента МИД Алексей Климов.
РФ и Китай еще в августе 2023 года запустили механизм групповых безвизовых туристических поездок. А в 2025 году фактически заработал взаимный безвизовый режим между странами, пока он действует до середины сентября 2026 года.
"Хотели бы подчеркнуть, что каких-либо проблемных моментов, связанных с выездом наших граждан в КНР и посещением китайскими гражданами России, до настоящего времени не зафиксировано", - сказал Климов.
Как выяснило РИА Новости, в четвертом квартале прошлого года число поездок в Китай подскочило до рекордных 746 тысяч. Россияне активно пользуются безвизовым режимом с КНР.
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Россия и Китай расширяют сферы взаимодействия, заявил посол
10 февраля, 19:39
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
