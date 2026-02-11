https://ria.ru/20260211/mid-2073587358.html
В МИД рассказали о стереотипах про Россию
В МИД рассказали о стереотипах про Россию - РИА Новости, 11.02.2026
В МИД рассказали о стереотипах про Россию
Стереотипы, согласно которым в России по улицам ходят "медведи в ушанках или мужчины с ружьями", до сих пор существуют в некоторых странах, рассказал в интервью РИА Новости, 11.02.2026
В МИД рассказали о стереотипах про Россию
МИД: в некоторых странах до сих пор думают, что в РФ ходят медведи в ушанках
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Стереотипы, согласно которым в России по улицам ходят "медведи в ушанках или мужчины с ружьями", до сих пор существуют в некоторых странах, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента государственного протокола МИД РФ Игорь Богдашев.
По его словам, в ряде регионов мира происходит дискредитация дипломатической работы - крушение целых дипломатических школ, ранее известных своими славными победами. Однако директор департамента не стал раскрывать, о каких именно странах идет речь, так как, по его мнению, стыдить – не лучший вариант.
"С послами данных стран мы встречаемся, спрашиваем, в чем заключается их работа, есть ли хотя бы намек на объективное освещение происходящего в России
. Интересуемся, почему до сих пор существуют стереотипы о том, что у нас "по улицам ходят медведи в ушанках или мужчины с ружьями"? В ответ нам озвучивают, опустив глаза: "Так на общем собрании решили, а я согласился". А ведь большинство глав дипмиссий обладает многолетним опытом, необходимой квалификацией. Стыдно", - сказал Богдашев.
День дипломатического работника ежегодно отмечается в России 10 февраля. Профессиональный праздник был установлен указом президента РФ Владимира Путина
в 2002 году. В этот день чествуют сотрудников министерства иностранных дел, российских дипмиссий и ветеранов дипломатической службы.