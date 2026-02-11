В МИД рассказали о стереотипах про Россию

МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Стереотипы, согласно которым в России по улицам ходят "медведи в ушанках или мужчины с ружьями", до сих пор существуют в некоторых странах, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента государственного протокола МИД РФ Игорь Богдашев.

По его словам, в ряде регионов мира происходит дискредитация дипломатической работы - крушение целых дипломатических школ, ранее известных своими славными победами. Однако директор департамента не стал раскрывать, о каких именно странах идет речь, так как, по его мнению, стыдить – не лучший вариант.