МИД рассказал, как оформлять 10-летние загранпаспорта за рубежом

МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Россиянам для оформления 10-летних биометрических загранпаспортов за границей нужно обращаться в российские дипмиссии, сообщил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД Алексей Климов.
"Что касается российских граждан, постоянно проживающих за рубежом, то для оформления 10-летних (биометрических - ред.) паспортов им следует обращаться в российские дипломатические представительства и консульские учреждения, к сфере компетенции которых в соответствии с действующим законодательством относятся оформление и выдача загранпаспортов за пределами Российской Федерации", - сказал Климов.
Он уточнил, что для оформления нового паспорта заявители могут обратиться в любое российское загранучреждение, не обязательно в стране проживания.
МИД призвал оформлять загранпаспорта на десять лет
6 февраля, 17:35