МИД рассказал, как оформлять 10-летние загранпаспорта за рубежом

МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Россиянам для оформления 10-летних биометрических загранпаспортов за границей нужно обращаться в российские дипмиссии, сообщил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД Алексей Климов.

Он уточнил, что для оформления нового паспорта заявители могут обратиться в любое российское загранучреждение, не обязательно в стране проживания.