Рейтинг@Mail.ru
МИД рассказал, как оформлять 10-летние загранпаспорта за рубежом - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:11 11.02.2026 (обновлено: 10:12 11.02.2026)
https://ria.ru/20260211/mid-2073585260.html
МИД рассказал, как оформлять 10-летние загранпаспорта за рубежом
МИД рассказал, как оформлять 10-летние загранпаспорта за рубежом - РИА Новости, 11.02.2026
МИД рассказал, как оформлять 10-летние загранпаспорта за рубежом
Россиянам для оформления 10-летних биометрических загранпаспортов за границей нужно обращаться в российские дипмиссии, сообщил в интервью РИА Новости директор... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T10:11:00+03:00
2026-02-11T10:12:00+03:00
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92796/75/927967507_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_91c776505ea2685a564d00399ab8e80b.jpg
https://ria.ru/20260206/mid-2072757403.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92796/75/927967507_113:0:1888:1331_1920x0_80_0_0_97d053f5833d176d623650369ae217ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире
Россия, В мире
МИД рассказал, как оформлять 10-летние загранпаспорта за рубежом

МИД: для оформления 10-летних загранпаспортов за рубежом нужно идти в дипмиссии

© РИА Новости / Сергей КиркачЗаграничный паспорт
Заграничный паспорт - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Сергей Киркач
Заграничный паспорт. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Россиянам для оформления 10-летних биометрических загранпаспортов за границей нужно обращаться в российские дипмиссии, сообщил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД Алексей Климов.
"Что касается российских граждан, постоянно проживающих за рубежом, то для оформления 10-летних (биометрических - ред.) паспортов им следует обращаться в российские дипломатические представительства и консульские учреждения, к сфере компетенции которых в соответствии с действующим законодательством относятся оформление и выдача загранпаспортов за пределами Российской Федерации", - сказал Климов.
Он уточнил, что для оформления нового паспорта заявители могут обратиться в любое российское загранучреждение, не обязательно в стране проживания.
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
МИД призвал оформлять загранпаспорта на десять лет
6 февраля, 17:35
 
РоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала