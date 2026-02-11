Рейтинг@Mail.ru
В нижегородском метро объяснили проверку телефонов - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:34 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/metro-2073672413.html
В нижегородском метро объяснили проверку телефонов
В нижегородском метро объяснили проверку телефонов - РИА Новости, 11.02.2026
В нижегородском метро объяснили проверку телефонов
Сотрудники транспортной безопасности метро могут попросить пассажиров включить экран смартфона в связи с мерами безопасности, сообщили в Нижегородском... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T15:34:00+03:00
2026-02-11T15:34:00+03:00
министерство транспорта рф (минтранс россии)
ржд
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150722/81/1507228145_0:235:2500:1641_1920x0_80_0_0_74bb8f6ea744fa7ca1b1abbe7660d6d3.jpg
https://ria.ru/20260204/metro-2072302645.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150722/81/1507228145_0:0:2500:1875_1920x0_80_0_0_72a545ea1db8cf4a9b65b1c697379818.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство транспорта рф (минтранс россии), ржд, общество
Министерство транспорта РФ (Минтранс России), РЖД, Общество
В нижегородском метро объяснили проверку телефонов

В нижегородском метро просят включить экран смартфона из-за мер безопасности

CC BY-SA 3.0 / Florstein / Нижегородский метрополитен, станция "Буревестник"Станция "Буревестник" Нижегородского метрополитена
Станция Буревестник Нижегородского метрополитена - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
CC BY-SA 3.0 / Florstein / Нижегородский метрополитен, станция "Буревестник"
Станция "Буревестник" Нижегородского метрополитена. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 фев - РИА Новости. Сотрудники транспортной безопасности метро могут попросить пассажиров включить экран смартфона в связи с мерами безопасности, сообщили в Нижегородском метрополитене.
В местных соцсетях появились сообщения о том, что у пассажиров нижегородской подземки не только "просвечивают" багаж в рентгенотелевизионных установках, но и просят включать мобильные телефоны.
"Инспекторы транспортной безопасности действуют в рамках закона. Досмотр мобильных телефонов установлен приказом министерства транспорта России от 4 февраля 2025 года. В случае необходимости сотрудники подземки могут попросить включить ваше устройство, чтобы проверить его работоспособность, как это делают уже на объектах РЖД", - сообщается в Telegram-канале нижегородского метрополитена.
В сообщении подчеркивается, что новая мера безопасности относится и к теле-, фото- и видеоаппаратуре, а также ноутбукам.
Станция Коммунарка Троицкой линии московского метро - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Юрист рассказал, что грозит за отказ показать телефон при проверке в метро
4 февраля, 19:22
 
Министерство транспорта РФ (Минтранс России)РЖДОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала