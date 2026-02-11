В нижегородском метро объяснили проверку телефонов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 фев - РИА Новости. Сотрудники транспортной безопасности метро могут попросить пассажиров включить экран смартфона в связи с мерами безопасности, сообщили в Нижегородском метрополитене.

В местных соцсетях появились сообщения о том, что у пассажиров нижегородской подземки не только "просвечивают" багаж в рентгенотелевизионных установках, но и просят включать мобильные телефоны.

"Инспекторы транспортной безопасности действуют в рамках закона. Досмотр мобильных телефонов установлен приказом министерства транспорта России от 4 февраля 2025 года. В случае необходимости сотрудники подземки могут попросить включить ваше устройство, чтобы проверить его работоспособность, как это делают уже на объектах РЖД ", - сообщается в Telegram-канале нижегородского метрополитена.