В нижегородском метро объяснили проверку телефонов
В нижегородском метро объяснили проверку телефонов - РИА Новости, 11.02.2026
В нижегородском метро объяснили проверку телефонов
Сотрудники транспортной безопасности метро могут попросить пассажиров включить экран смартфона в связи с мерами безопасности, сообщили в Нижегородском... РИА Новости, 11.02.2026
В нижегородском метро объяснили проверку телефонов
В нижегородском метро просят включить экран смартфона из-за мер безопасности
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 фев - РИА Новости. Сотрудники транспортной безопасности метро могут попросить пассажиров включить экран смартфона в связи с мерами безопасности, сообщили в Нижегородском метрополитене.
В местных соцсетях появились сообщения о том, что у пассажиров нижегородской подземки не только "просвечивают" багаж в рентгенотелевизионных установках, но и просят включать мобильные телефоны.
"Инспекторы транспортной безопасности действуют в рамках закона. Досмотр мобильных телефонов установлен приказом министерства транспорта России
от 4 февраля 2025 года. В случае необходимости сотрудники подземки могут попросить включить ваше устройство, чтобы проверить его работоспособность, как это делают уже на объектах РЖД
", - сообщается в Telegram-канале
нижегородского метрополитена.
В сообщении подчеркивается, что новая мера безопасности относится и к теле-, фото- и видеоаппаратуре, а также ноутбукам.