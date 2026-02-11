https://ria.ru/20260211/metro-2073633040.html
Юрист рассказал, какой срок грозит мужчине, сломавшему нос девушке в метро
Мужчине, избившему девушку в московском метро, может грозить до пяти лет лишения свободы, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве РИА Новости, 11.02.2026
Юрист Хаминский: избившему девушку в московском метро мужчине грозит до пяти лет
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Мужчине, избившему девушку в московском метро, может грозить до пяти лет лишения свободы, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Как установили следователи, 3 февраля фигурант на станции метро "Таганская" в Москве
в ходе конфликта несколько раз ударил девушку по лицу и туловищу. Ранее СК РФ
со ссылкой на соцмедиа сообщал, что мужчина сломал девушке нос - перед этим он просил у нее деньги, а когда она включила камеру, стал выбивать мобильный телефон из ее рук. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ "хулиганство".
"Драка в общественном транспорте в любом случае будет расцениваться как грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, то есть хулиганство. При этом хулиганство, совершенное на любом транспорте общего пользования влечет уголовное наказание. Максимальный срок которого составляет до пяти лет лишения свободы", - рассказал Хаминский
.
Как отметил юрист, если будет установлено, что девушке нанесен вред здоровью, то в зависимости от его тяжести, мужчину могут привлечь также по соответствующей статье за причинение вреда здоровью.
"Ответственность зависит от тяжести вреда здоровью, определенной судебно-медицинской экспертизой", - уточнил Хаминский.