Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказал, какой срок грозит мужчине, сломавшему нос девушке в метро - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:02 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/metro-2073633040.html
Юрист рассказал, какой срок грозит мужчине, сломавшему нос девушке в метро
Юрист рассказал, какой срок грозит мужчине, сломавшему нос девушке в метро - РИА Новости, 11.02.2026
Юрист рассказал, какой срок грозит мужчине, сломавшему нос девушке в метро
Мужчине, избившему девушку в московском метро, может грозить до пяти лет лишения свободы, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T13:02:00+03:00
2026-02-11T13:02:00+03:00
происшествия
москва
россия
московская область (подмосковье)
александр хаминский
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055800885_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_abddb3639f30999a8eb756424a3c2f60.jpg
https://ria.ru/20260211/metro-2073570589.html
москва
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055800885_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e75b9cb8956ea9b031017abaafba2e60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, московская область (подмосковье), александр хаминский, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Московская область (Подмосковье), Александр Хаминский, Следственный комитет России (СК РФ)
Юрист рассказал, какой срок грозит мужчине, сломавшему нос девушке в метро

Юрист Хаминский: избившему девушку в московском метро мужчине грозит до пяти лет

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПолицейский на улице
Полицейский на улице - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Полицейский на улице. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Мужчине, избившему девушку в московском метро, может грозить до пяти лет лишения свободы, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Как установили следователи, 3 февраля фигурант на станции метро "Таганская" в Москве в ходе конфликта несколько раз ударил девушку по лицу и туловищу. Ранее СК РФ со ссылкой на соцмедиа сообщал, что мужчина сломал девушке нос - перед этим он просил у нее деньги, а когда она включила камеру, стал выбивать мобильный телефон из ее рук. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ "хулиганство".
"Драка в общественном транспорте в любом случае будет расцениваться как грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, то есть хулиганство. При этом хулиганство, совершенное на любом транспорте общего пользования влечет уголовное наказание. Максимальный срок которого составляет до пяти лет лишения свободы", - рассказал Хаминский.
Как отметил юрист, если будет установлено, что девушке нанесен вред здоровью, то в зависимости от его тяжести, мужчину могут привлечь также по соответствующей статье за причинение вреда здоровью.
"Ответственность зависит от тяжести вреда здоровью, определенной судебно-медицинской экспертизой", - уточнил Хаминский.
Мужчина устроил драку на станции метро Пушкинская в Москве - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
В московском метро мужчина устроил драку
Вчера, 08:50
 
ПроисшествияМоскваРоссияМосковская область (Подмосковье)Александр ХаминскийСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала