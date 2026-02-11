Юрист рассказал, какой срок грозит мужчине, сломавшему нос девушке в метро

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Мужчине, избившему девушку в московском метро, может грозить до пяти лет лишения свободы, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Как отметил юрист, если будет установлено, что девушке нанесен вред здоровью, то в зависимости от его тяжести, мужчину могут привлечь также по соответствующей статье за причинение вреда здоровью.