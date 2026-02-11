В московском метро мужчина устроил драку

«

"На станции "Пушкинская" при спуске на эскалаторе между двумя мужчинами произошла словесная перепалка. Зачинщик конфликта первым спустился вниз, дождался оппонента, после чего нанес ему удары в область головы и скрылся", - говорится в канале главка на платформе Max.