В московском метро мужчина устроил драку - РИА Новости, 11.02.2026
08:50 11.02.2026 (обновлено: 09:23 11.02.2026)
В московском метро мужчина устроил драку
В московском метро мужчина устроил драку - РИА Новости, 11.02.2026
В московском метро мужчина устроил драку
Житель Москвы устроил драку на столичной станции метро "Пушкинская", он задержан, возбуждено уголовное дело о побоях, сообщили в пресс-службе столичного главка... РИА Новости, 11.02.2026
2026
Новости
В московском метро мужчина устроил драку

В московском метро на станции "Пушкинская" мужчина устроил драку

© МВД РФМужчина устроил драку на станции метро "Пушкинская" в Москве
Мужчина устроил драку на станции метро Пушкинская в Москве - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© МВД РФ
Мужчина устроил драку на станции метро "Пушкинская" в Москве
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Житель Москвы устроил драку на столичной станции метро "Пушкинская", он задержан, возбуждено уголовное дело о побоях, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
«
"На станции "Пушкинская" при спуске на эскалаторе между двумя мужчинами произошла словесная перепалка. Зачинщик конфликта первым спустился вниз, дождался оппонента, после чего нанес ему удары в область головы и скрылся", - говорится в канале главка на платформе Max.
Полицейские установили личность подозреваемого и задержали 45-летнего москвича на той же станции, где произошла потасовка.
Как объяснил задержанный на видео, опубликованном в канале столичного главка МВД РФ на платформе Max, конфликт начался из-за того, что на входе на эскалатор его не пропустили молодые люди. В содеянном мужчина, по его словам, раскаивается.
Возбуждено уголовное дело по статье "Побои". Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
