В московском метро мужчина устроил драку

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Житель Москвы устроил драку на столичной станции метро "Пушкинская", он задержан, возбуждено уголовное дело о побоях, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
«
"На станции "Пушкинская" при спуске на эскалаторе между двумя мужчинами произошла словесная перепалка. Зачинщик конфликта первым спустился вниз, дождался оппонента, после чего нанес ему удары в область головы и скрылся", - говорится в канале главка на платформе Max.
Полицейские установили личность подозреваемого и задержали 45-летнего москвича на той же станции, где произошла потасовка.
Как объяснил задержанный на видео, опубликованном в канале столичного главка МВД РФ на платформе Max, конфликт начался из-за того, что на входе на эскалатор его не пропустили молодые люди. В содеянном мужчина, по его словам, раскаивается.
Возбуждено уголовное дело по статье "Побои". Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В московском метро мужчина насмерть забил оппонента
30 января, 11:51