Суд изменил меру пресечения обвиняемой в похищении подростка в Красноярске

Жительница Сургута, задержанная за участие в афере с похищением подростка, в суде Красноярска. Кадр видео. Архивное фото

Жительница Сургута, задержанная за участие в афере с похищением подростка, в суде Красноярска. Кадр видео

КРАСНОЯРСК, 11 фев - РИА Новости. Красноярский краевой суд в среду рассмотрел жалобу на меру пресечения обвиняемой в участии в афере с похищением подростка в Красноярске Аделине Батыровой, и изменил ее, сократив срок пребывания в СИЗО на один день, сообщили РИА Новости в суде.

Ранее защита Батыровой не согласилась с мерой пресечения подзащитной и подала жалобу в суд высшей инстанции. Защита просит содержание в СИЗО заменить на запрет определенных действий.

"Суд рассмотрел ходатайство адвокатов о замене меры пресечения в отношении задержанной с заключения под стражу на запрет определённых действий или домашний арест и принял решение - ходатайство адвокатов постановление изменить в части срока избранной меры - не до 22 марта, а до 21 марта 2026, в остальном оставить без изменений", - сказала собеседница агентства.