06:16 11.02.2026
Суд изменил меру пресечения обвиняемой в похищении подростка в Красноярске
Суд изменил меру пресечения обвиняемой в похищении подростка в Красноярске
происшествия
красноярск
россия
благовещенск
красноярский краевой суд
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, красноярск, россия, благовещенск, красноярский краевой суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярск, Россия, Благовещенск, Красноярский краевой суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд изменил меру пресечения обвиняемой в похищении подростка в Красноярске

РИА Новости: обвиняемой в похищении подростка Батыровой изменили меру пресечения

Жительница Сургута, задержанная за участие в афере с похищением подростка, в суде Красноярска. Кадр видео
Жительница Сургута, задержанная за участие в афере с похищением подростка, в суде Красноярска. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Жительница Сургута, задержанная за участие в афере с похищением подростка, в суде Красноярска. Кадр видео. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 11 фев - РИА Новости. Красноярский краевой суд в среду рассмотрел жалобу на меру пресечения обвиняемой в участии в афере с похищением подростка в Красноярске Аделине Батыровой, и изменил ее, сократив срок пребывания в СИЗО на один день, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее защита Батыровой не согласилась с мерой пресечения подзащитной и подала жалобу в суд высшей инстанции. Защита просит содержание в СИЗО заменить на запрет определенных действий.
"Суд рассмотрел ходатайство адвокатов о замене меры пресечения в отношении задержанной с заключения под стражу на запрет определённых действий или домашний арест и принял решение - ходатайство адвокатов постановление изменить в части срока избранной меры - не до 22 марта, а до 21 марта 2026, в остальном оставить без изменений", - сказала собеседница агентства.
По данным следствия, 14-летний подросток ушел из дома в Красноярске 22 января в сопровождении неизвестного. Из сейфов в квартире было украдено около 3 миллионов рублей. На следующий день вечером подростка нашли в арендованной квартире вместе с девушкой из Сургута Батыровой. СК РФ возбудил в отношении нее дело о мошенничестве, суд арестовал фигурантку. Ей предъявлено обвинение. Позднее в Благовещенске был задержан 22-летний житель Тюменской области, выполнявший функцию курьера. Он доставлен в Красноярск и арестован.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
В Красноярском крае осудили жителя, убившего девушку в свинарнике
9 февраля, 08:24
 
