Суд изменил меру пресечения обвиняемой в похищении подростка в Красноярске
Суд изменил меру пресечения обвиняемой в похищении подростка в Красноярске - РИА Новости, 11.02.2026
Суд изменил меру пресечения обвиняемой в похищении подростка в Красноярске
Красноярский краевой суд в среду рассмотрел жалобу на меру пресечения обвиняемой в участии в афере с похищением подростка в Красноярске Аделине Батыровой, и... РИА Новости, 11.02.2026
КРАСНОЯРСК, 11 фев - РИА Новости. Красноярский краевой суд в среду рассмотрел жалобу на меру пресечения обвиняемой в участии в афере с похищением подростка в Красноярске Аделине Батыровой, и изменил ее, сократив срок пребывания в СИЗО на один день, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее защита Батыровой не согласилась с мерой пресечения подзащитной и подала жалобу в суд высшей инстанции. Защита просит содержание в СИЗО заменить на запрет определенных действий.
"Суд рассмотрел ходатайство адвокатов о замене меры пресечения в отношении задержанной с заключения под стражу на запрет определённых действий или домашний арест и принял решение - ходатайство адвокатов постановление изменить в части срока избранной меры - не до 22 марта, а до 21 марта 2026, в остальном оставить без изменений", - сказала собеседница агентства.
По данным следствия, 14-летний подросток ушел из дома в Красноярске
22 января в сопровождении неизвестного. Из сейфов в квартире было украдено около 3 миллионов рублей. На следующий день вечером подростка нашли в арендованной квартире вместе с девушкой из Сургута Батыровой. СК РФ
возбудил в отношении нее дело о мошенничестве, суд арестовал фигурантку. Ей предъявлено обвинение. Позднее в Благовещенске
был задержан 22-летний житель Тюменской области
, выполнявший функцию курьера. Он доставлен в Красноярск и арестован.