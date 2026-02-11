https://ria.ru/20260211/megafon-2073627396.html
"МегаФон" запустил платформу, где можно подключить тарифы других операторов
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. "МегаФон" запустил платформу "Маркетплейс тарифов", где можно сравнить предложения разных компаний и подключить наиболее подходящее на сим-карте оператора, сообщает пресс-служба компании.
На маркетплейсе пока представлены 19 тарифов, однако платформа будет расширяться.
"Мы понимаем, что искать тарифы на сайтах разных операторов может быть неудобно. Сегодня самым популярным каналом для выбора и покупки товаров стали маркетплейсы — ими пользуются почти 90% населения нашей страны. Мы вдохновились механикой, когда товары и услуги разных производителей и даже ритейлеров собраны на одной платформе", — рассказал коммерческий директор "МегаФона" Дмитрий Рудских, его слова приводит пресс-служба оператора.
Услуги "Маркетплейса тарифов" будут доступны как новым, так и текущим клиентам МегаФона.