"МегаФон" запустил платформу, где можно подключить тарифы других операторов

"Мы понимаем, что искать тарифы на сайтах разных операторов может быть неудобно. Сегодня самым популярным каналом для выбора и покупки товаров стали маркетплейсы — ими пользуются почти 90% населения нашей страны. Мы вдохновились механикой, когда товары и услуги разных производителей и даже ритейлеров собраны на одной платформе", — рассказал коммерческий директор "МегаФона" Дмитрий Рудских, его слова приводит пресс-служба оператора.