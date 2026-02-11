https://ria.ru/20260211/medveditsa-2073722998.html
В калининградском зоопарке за неделю умерло сразу четверо "старожилов"
Две медведицы, капибара и лама за неделю умерли в зоопарке Калининграда, все они "старожилы", сообщает пресс-служба зоопарка. РИА Новости, 11.02.2026
калининград
КАЛИНИНГРАД, 11 фев – РИА Новости. Две медведицы, капибара и лама за неделю умерли в зоопарке Калининграда, все они "старожилы", сообщает пресс-служба зоопарка.
"Старение коллекции катком прокатилось по зоопарку. За последнюю неделю ушли стразу четыре "старожила", - говорится в сообщении в Telegram-канале
калининградского зоопарка.
Уточняется, что ушла гималайская медведица Арти, которой было 36 лет. В природе сородичи Арти живут в среднем 20 - 25. В зоопарке могут дожить до 30. Бурая медведица Эшли прожила 30 лет, хотя в природе эти особи живут 20 - 25 лет. В зоопарке доживают до 30 - 35-ти, а некоторые, как мама Эшли - даже до 37. Капибаре Поличке было 9 лет. Жизнь капибары даже в безопасных и сытых условиях зоопарка не длится дольше 10 - 12 лет. И еще одна долгожительница - лама по кличке Гордая, которой было 24 года. В среднем ламы живут примерно 15 - 18 лет.
"Причина смерти Эшли - сердечный приступ на фоне хронической сердечной недостаточности. Арти - инсульт. Поличку, предположительно, подкосило новообразование. А Гордую - старость - все органы животного износились в равной степени. У ламы и капибары причина смерти пока с грифом "предварительная" - для подтверждения ждём результаты лабораторных исследований", - добавили в пресс-службе.
Есть вероятность, что свою роль в случае "сердечников" сыграли и экстремальные для области морозы: во время холодов периферические сосуды сужаются, чтобы сохранить тепло в организме. Это провоцирует подъем артериального давления в крупных сосудах и повышает нагрузку на сердце.