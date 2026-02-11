В калининградском зоопарке за неделю умерло сразу четверо "старожилов"

Уточняется, что ушла гималайская медведица Арти, которой было 36 лет. В природе сородичи Арти живут в среднем 20 - 25. В зоопарке могут дожить до 30. Бурая медведица Эшли прожила 30 лет, хотя в природе эти особи живут 20 - 25 лет. В зоопарке доживают до 30 - 35-ти, а некоторые, как мама Эшли - даже до 37. Капибаре Поличке было 9 лет. Жизнь капибары даже в безопасных и сытых условиях зоопарка не длится дольше 10 - 12 лет. И еще одна долгожительница - лама по кличке Гордая, которой было 24 года. В среднем ламы живут примерно 15 - 18 лет.