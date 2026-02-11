Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал цель "Единой России" на выборах в Госдуму - РИА Новости, 11.02.2026
22:39 11.02.2026
Медведев назвал цель "Единой России" на выборах в Госдуму
Медведев назвал цель "Единой России" на выборах в Госдуму - РИА Новости, 11.02.2026
Медведев назвал цель "Единой России" на выборах в Госдуму
"Единая Россия" ставит цель победить на парламентских выборах, заявил в среду председатель партии, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 11.02.2026
политика, россия, дмитрий медведев, единая россия, госдума рф
Политика, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Госдума РФ
Медведев назвал цель "Единой России" на выборах в Госдуму

Медведев заявил, что "Единая Россия" ставит цель победить на выборах в Госдуму

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев проводит встречу экспертного совета
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев проводит встречу экспертного совета - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев проводит встречу экспертного совета
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. "Единая Россия" ставит цель победить на парламентских выборах, заявил в среду председатель партии, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
В среду он провел встречу с экспертной группой, которая будет участвовать в подготовке Народной программы "Единой России".
«
"Мы сегодня с вами собрались, чтобы обсудить партийные задачи на ближайшее время, обсудить то, с чем нам идти на выборы и, скажем прямо, с чем мы должны победить на выборах. Потому что мы другой цели перед собой не ставим и не можем ставить", - сказал Медведев на встрече.
Выборы депутатов Госдумы пройдут в единый день голосования 20 сентября 2026 года.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
ПолитикаРоссияДмитрий МедведевЕдиная РоссияГосдума РФ
 
 
