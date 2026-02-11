https://ria.ru/20260211/medvedev-2073781806.html
Медведев назвал цель "Единой России" на выборах в Госдуму
Медведев назвал цель "Единой России" на выборах в Госдуму - РИА Новости, 11.02.2026
Медведев назвал цель "Единой России" на выборах в Госдуму
"Единая Россия" ставит цель победить на парламентских выборах, заявил в среду председатель партии, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T22:39:00+03:00
2026-02-11T22:39:00+03:00
2026-02-11T22:39:00+03:00
политика
россия
дмитрий медведев
единая россия
госдума рф
россия
2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073762817_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5884a09ae9c9031ac3aa0bc1558e29f8.jpg
политика, россия, дмитрий медведев, единая россия, госдума рф
Политика, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Госдума РФ
Медведев назвал цель "Единой России" на выборах в Госдуму
Медведев заявил, что "Единая Россия" ставит цель победить на выборах в Госдуму