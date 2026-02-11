Медведев назвал строительство детских садов в России постоянной задачей

"Мы развернули за эти годы очень большую работу на этом направлении… Так получается, несмотря на все то, что мы построили за эти годы, все равно не хватает. Но это означает самое главное - создаются новые семьи и рождаются дети. Поэтому эта задача носит постоянный характер", - подчеркнул председатель ЕР.