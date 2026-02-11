https://ria.ru/20260211/medvedev-2073780261.html
Медведев назвал строительство детских садов в России постоянной задачей
Медведев назвал строительство детских садов в России постоянной задачей - РИА Новости, 11.02.2026
Медведев назвал строительство детских садов в России постоянной задачей
Задача строительства в России детских садов носит постоянный характер, но это означает, что в стране создаются семьи и рождаются дети, заявил председатель... РИА Новости, 11.02.2026
россия
Медведев назвал строительство детских садов в России постоянной задачей
Медведев: задача строительства детских садов в России носит постоянный характер
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Задача строительства в России детских садов носит постоянный характер, но это означает, что в стране создаются семьи и рождаются дети, заявил председатель партии, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Какие-то вещи носят переходящий характер. Страна меняется, есть некоторые моменты, которые пока мы не решили до конца, но это само по себе даже в чем-то и неплохо, как ни странно. Например, проблема детских садов. Я начал ей заниматься еще в 2006 году", - сказал он на встрече с экспертной группой, которая будет участвовать в подготовке Народной программы "Единой России
Медведев
отметил, что в 2006 году все детские сады в России
"были уничтожены": они были распроданы, перепрофилированы и относились к бизнес-фонду, где размещались в том числе офисы, а новые детсады почти не строились.
"Мы развернули за эти годы очень большую работу на этом направлении… Так получается, несмотря на все то, что мы построили за эти годы, все равно не хватает. Но это означает самое главное - создаются новые семьи и рождаются дети. Поэтому эта задача носит постоянный характер", - подчеркнул председатель ЕР.