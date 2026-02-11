Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал строительство детских садов в России постоянной задачей - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:28 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/medvedev-2073780261.html
Медведев назвал строительство детских садов в России постоянной задачей
Медведев назвал строительство детских садов в России постоянной задачей - РИА Новости, 11.02.2026
Медведев назвал строительство детских садов в России постоянной задачей
Задача строительства в России детских садов носит постоянный характер, но это означает, что в стране создаются семьи и рождаются дети, заявил председатель... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T22:28:00+03:00
2026-02-11T22:28:00+03:00
россия
дмитрий медведев
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073762817_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a14f2cb35c80dbe50097be1ec7344c3a.jpg
https://ria.ru/20260121/detsad-2069418366.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073762817_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5884a09ae9c9031ac3aa0bc1558e29f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий медведев, единая россия
Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев назвал строительство детских садов в России постоянной задачей

Медведев: задача строительства детских садов в России носит постоянный характер

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев проводит встречу экспертного совета
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев проводит встречу экспертного совета - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев проводит встречу экспертного совета
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Задача строительства в России детских садов носит постоянный характер, но это означает, что в стране создаются семьи и рождаются дети, заявил председатель партии, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«
"Какие-то вещи носят переходящий характер. Страна меняется, есть некоторые моменты, которые пока мы не решили до конца, но это само по себе даже в чем-то и неплохо, как ни странно. Например, проблема детских садов. Я начал ей заниматься еще в 2006 году", - сказал он на встрече с экспертной группой, которая будет участвовать в подготовке Народной программы "Единой России".
Медведев отметил, что в 2006 году все детские сады в России "были уничтожены": они были распроданы, перепрофилированы и относились к бизнес-фонду, где размещались в том числе офисы, а новые детсады почти не строились.
"Мы развернули за эти годы очень большую работу на этом направлении… Так получается, несмотря на все то, что мы построили за эти годы, все равно не хватает. Но это означает самое главное - создаются новые семьи и рождаются дети. Поэтому эта задача носит постоянный характер", - подчеркнул председатель ЕР.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Детсады по запросу родителей могут работать до восьми часов вечера
21 января, 20:17
 
РоссияДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала