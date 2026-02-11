https://ria.ru/20260211/medvedev-2073779572.html
Время спецоперации стало точкой истины, заявил Медведев
Время спецоперации стало точкой истины, заявил Медведев - РИА Новости, 11.02.2026
Время спецоперации стало точкой истины, заявил Медведев
Время специальной военной операции стало точкой истины, сообщил председатель "Единой России", зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 11.02.2026
Время спецоперации стало точкой истины, заявил Медведев
Медведев заявил, что время специальной военной операции стало точкой истины