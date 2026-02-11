Медведев назвал программу газификации драйвером развития на селе

Рейтинг@Mail.ru
22:18 11.02.2026
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Программа газификации в России стала "драйвером развития на селе", необходимо продолжать эту работу, уверен зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"Мы, когда взялись за эту тему, появилась первая программа газификации, потом вторая программа газификации, которая была поддержана президентом, которая в результате стала таким драйвером развития на селе, очень многое изменилось, но всё равно нужно этим заниматься", - сказал Медведев на встрече с экспертной группой, которая будет участвовать в подготовке Народной программы "Единой России".
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что уровень газификации России по итогам 2025 года предварительно составил не менее 75%.
Газопровод - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Мишустин поручил подготовить программу газификации ДФО до 2036 года
14 января, 10:07
 
ЭкономикаРоссияДмитрий МедведевАлександр НовакЕдиная Россия
 
 
