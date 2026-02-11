Рейтинг@Mail.ru
Медведев объяснил, почему не всегда придерживается дипломатической риторики - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:11 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/medvedev-2073777996.html
Медведев объяснил, почему не всегда придерживается дипломатической риторики
Медведев объяснил, почему не всегда придерживается дипломатической риторики - РИА Новости, 11.02.2026
Медведев объяснил, почему не всегда придерживается дипломатической риторики
Председатель партии "Единая Россия", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев признался, что далеко не всегда придерживается дипломатической риторики и... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T22:11:00+03:00
2026-02-11T22:11:00+03:00
россия
дмитрий медведев
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073760241_0:89:3142:1856_1920x0_80_0_0_0a1744d8b99b9dd753a9f725fcd289fd.jpg
https://ria.ru/20260211/medvedev-2073763477.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073760241_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d4c7ef2a32bd241536964e03aa72426f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий медведев, единая россия
Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев объяснил, почему не всегда придерживается дипломатической риторики

Медведев заявил, что далеко не всегда придерживается дипломатической риторики

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит встречу с экспертным советом партии по подготовке народной программы к выборам в Государственную Думу РФ 2026 года
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит встречу с экспертным советом партии по подготовке народной программы к выборам в Государственную Думу РФ 2026 года - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит встречу с экспертным советом партии по подготовке народной программы к выборам в Государственную Думу РФ 2026 года
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев признался, что далеко не всегда придерживается дипломатической риторики и "политеса".
На встрече с экспертами, которые будут участвовать в формировании новой Народной программы партии, он отметил, что России на фоне СВО нужно переосмыслить весь набор зарубежных связей, которые существовали еще с царских времен и в советский период.
«
"Да, есть политес, дипломатическая риторика. Вы знаете, я ее далеко не всегда придерживаюсь, я не в Министерстве иностранных дел работаю", - шутливо заметил Медведев.
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
СВО помогла России увидеть, на кого можно рассчитывать, заявил Медведев
Вчера, 20:30
 
РоссияДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала