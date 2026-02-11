https://ria.ru/20260211/medvedev-2073777996.html
Медведев объяснил, почему не всегда придерживается дипломатической риторики
Председатель партии "Единая Россия", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев признался, что далеко не всегда придерживается дипломатической риторики и... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T22:11:00+03:00
россия
дмитрий медведев
единая россия
россия
Новости
ru-RU
Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев заявил, что далеко не всегда придерживается дипломатической риторики