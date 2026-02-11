Рейтинг@Mail.ru
Медведев призвал включить в программу ЕР вопросы о бюджетных местах в вузах - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:58 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/medvedev-2073776178.html
Медведев призвал включить в программу ЕР вопросы о бюджетных местах в вузах
Медведев призвал включить в программу ЕР вопросы о бюджетных местах в вузах - РИА Новости, 11.02.2026
Медведев призвал включить в программу ЕР вопросы о бюджетных местах в вузах
В народную программу "Единой России" необходимо включить вопросы, касающиеся количества бюджетных мест в учебных заведениях, заявил председатель партии,... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T21:58:00+03:00
2026-02-11T21:58:00+03:00
общество
дмитрий медведев
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1933023076_167:0:2954:1568_1920x0_80_0_0_f7108b49791a46bae83eceb3ec99a86e.jpg
https://ria.ru/20251001/medvedev-2045688928.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1933023076_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_e004ddd834313790ae3399183bf9ca6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, дмитрий медведев, единая россия
Общество, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев призвал включить в программу ЕР вопросы о бюджетных местах в вузах

Медведев: в народную программу ЕР надо включить вопросы бюджетных мест в вузах

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. В народную программу "Единой России" необходимо включить вопросы, касающиеся количества бюджетных мест в учебных заведениях, заявил председатель партии, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.
«
"Мне кажется, что вот эти акценты в сфере образования: количество специалистов, количество бюджетных мест, группировка этих бюджетных мест, наиболее востребованные профессии, которые нам нужны - всё это нужно будет включить в тот документ, с которым партия пойдёт непосредственно на выборы", - сказал Медведев на встрече с экспертной группой, которая будет участвовать в подготовке народной программы "Единой России".
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Медведев назвал приоритеты "Единой России"
1 октября 2025, 17:43
 
ОбществоДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала