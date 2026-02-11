Рейтинг@Mail.ru
21:07 11.02.2026
ЕР добилась много за последние годы в системе медицины, заявил Медведев
ЕР добилась много за последние годы в системе медицины, заявил Медведев
россия, дмитрий медведев, единая россия, здоровье
Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Здоровье
ЕР добилась много за последние годы в системе медицины, заявил Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Партия "Единая Россия" добилась много за последние годы, например, сейчас совсем другая ситуация с системой неонатальной и перинатальной медицины, заявил председатель партии, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Видео выступления он опубликовал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
"Мы много чего добились за последние годы. Давайте вспомним, что было, например, с системой неонатальной и перинатальной медицины. Я это знаю, потому что начинал этим заниматься еще в 2006 году - ну совсем другая ситуация. Центры эти есть везде, раньше их не было, просто не было. Сейчас они есть", - сказал Медведев на встрече с экспертным сообществом по подготовке новой народной программы партии "Единая Россия".
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит встречу с экспертным советом партии по подготовке народной программы к выборам в Государственную Думу РФ 2026 года - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Медведев пригласил экспертов к работе над новой народной программой ЕР
Россия Дмитрий Медведев Единая Россия Здоровье
 
 
