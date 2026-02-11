https://ria.ru/20260211/medvedev-2073767982.html
Предвыборный документ ЕР должен быть конкретным, заявил Медведев
Предвыборный документ ЕР должен быть конкретным, заявил Медведев - РИА Новости, 11.02.2026
Предвыборный документ ЕР должен быть конкретным, заявил Медведев
Предвыборный документ, который "Единая Россия" примет на съезде в августе, должен быть предельно конкретным, заявил в среду председатель партии, зампред Совбеза РИА Новости, 11.02.2026
политика
россия
дмитрий медведев
единая россия
Предвыборный документ ЕР должен быть конкретным, заявил Медведев
Медведев: основной предвыборный документ ЕР должен быть предельно конкретным