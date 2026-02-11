Рейтинг@Mail.ru
Предвыборный документ ЕР должен быть конкретным, заявил Медведев - РИА Новости, 11.02.2026
21:05 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/medvedev-2073767982.html
Предвыборный документ ЕР должен быть конкретным, заявил Медведев
Предвыборный документ ЕР должен быть конкретным, заявил Медведев - РИА Новости, 11.02.2026
Предвыборный документ ЕР должен быть конкретным, заявил Медведев
Предвыборный документ, который "Единая Россия" примет на съезде в августе, должен быть предельно конкретным, заявил в среду председатель партии, зампред Совбеза РИА Новости, 11.02.2026
политика, россия, дмитрий медведев, единая россия
Политика, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Предвыборный документ ЕР должен быть конкретным, заявил Медведев

Медведев: основной предвыборный документ ЕР должен быть предельно конкретным

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев проводит встречу экспертного совета
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев проводит встречу экспертного совета
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Предвыборный документ, который "Единая Россия" примет на съезде в августе, должен быть предельно конкретным, заявил в среду председатель партии, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Основной документ, который мы должны создать, именно предвыборный документ, который будет принят на съезде в августе текущего года, он должен быть предельно конкретным", - сказал Медведев на встрече с экспертной группой, которая будет участвовать в подготовке Народной программы "Единой России".
По его словам, "нет мелких проблем", если что-то беспокоит и расстраивает людей, это становится частью задачи для "Единой России".
Медведев пригласил экспертов к работе над новой народной программой ЕР
