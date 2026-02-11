Предвыборный документ ЕР должен быть конкретным, заявил Медведев

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Предвыборный документ, который "Единая Россия" примет на съезде в августе, должен быть предельно конкретным, заявил в среду председатель партии, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, "нет мелких проблем", если что-то беспокоит и расстраивает людей, это становится частью задачи для "Единой России".