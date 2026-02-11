https://ria.ru/20260211/medvedev-2073767808.html
Медведев пригласил экспертов к работе над новой народной программой ЕР
Медведев пригласил экспертов к работе над новой народной программой ЕР
Медведев пригласил экспертное сообщество к работе над народной программой ЕР
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригласил экспертное сообщество к работе над новой народной программой партии.
«
"Эксперты, которых мы пригласили к совместной работе над новой программой "Единой России
", - авторитетны и представляют различные социальные и профессиональные группы", - сказал Медведев
на встрече с экспертной группой, которая будет участвовать в подготовке народной программы "Единой России".
Он отметил, что эксперты способны аккумулировать и обрабатывать предложения, которые будут поступать в программу, в первую очередь от граждан, по самым различным каналам коммуникации.
«
"Но для систематизации и выработки подходов нужны люди, которые разбираются в проблемах, профессионалы - такие, как вы", - добавил председатель партии.
Он также подчеркнул, что "Единая Россия" ориентируется на ту стратегическую линию, которая отражена в указах президента, в национальных проектах, а также в программных документах партии.
"Но есть и необходимость корректировки тех решений, которые были приняты "Единой Россией" ранее, в других условиях тем более, что с момента утверждения последнего документа такого рода, предвыборного документа (народной программы - ред.), прошло уже пять лет", - добавил Медведев.