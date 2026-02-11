Рейтинг@Mail.ru
Медведев пригласил экспертов к работе над новой народной программой ЕР - РИА Новости, 11.02.2026
21:02 11.02.2026
Медведев пригласил экспертов к работе над новой народной программой ЕР
Медведев пригласил экспертов к работе над новой народной программой ЕР
Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригласил экспертное сообщество к работе над новой народной программой партии. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T21:02:00+03:00
2026-02-11T21:02:00+03:00
2026
россия, дмитрий медведев, единая россия
Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев пригласил экспертов к работе над новой народной программой ЕР

Медведев пригласил экспертное сообщество к работе над народной программой ЕР

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит встречу с экспертным советом партии по подготовке народной программы к выборам в Государственную Думу РФ 2026 года
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит встречу с экспертным советом партии по подготовке народной программы к выборам в Государственную Думу РФ 2026 года - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит встречу с экспертным советом партии по подготовке народной программы к выборам в Государственную Думу РФ 2026 года
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригласил экспертное сообщество к работе над новой народной программой партии.
«
"Эксперты, которых мы пригласили к совместной работе над новой программой "Единой России", - авторитетны и представляют различные социальные и профессиональные группы", - сказал Медведев на встрече с экспертной группой, которая будет участвовать в подготовке народной программы "Единой России".
Логотип партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
ЕР отчитается о работе по "Народной программе"
4 февраля, 13:33
Он отметил, что эксперты способны аккумулировать и обрабатывать предложения, которые будут поступать в программу, в первую очередь от граждан, по самым различным каналам коммуникации.
«
"Но для систематизации и выработки подходов нужны люди, которые разбираются в проблемах, профессионалы - такие, как вы", - добавил председатель партии.
Он также подчеркнул, что "Единая Россия" ориентируется на ту стратегическую линию, которая отражена в указах президента, в национальных проектах, а также в программных документах партии.
"Но есть и необходимость корректировки тех решений, которые были приняты "Единой Россией" ранее, в других условиях тем более, что с момента утверждения последнего документа такого рода, предвыборного документа (народной программы - ред.), прошло уже пять лет", - добавил Медведев.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Медведев назвал приоритеты "Единой России"
1 октября 2025, 17:43
 
РоссияДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
