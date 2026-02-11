Медведев пригласил экспертов к работе над новой народной программой ЕР

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит встречу с экспертным советом партии по подготовке народной программы к выборам в Государственную Думу РФ 2026 года

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит встречу с экспертным советом партии по подготовке народной программы к выборам в Государственную Думу РФ 2026 года

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригласил экспертное сообщество к работе над новой народной программой партии.

« "Эксперты, которых мы пригласили к совместной работе над новой программой " Единой России ", - авторитетны и представляют различные социальные и профессиональные группы", - сказал Медведев на встрече с экспертной группой, которая будет участвовать в подготовке народной программы "Единой России".

Он отметил, что эксперты способны аккумулировать и обрабатывать предложения, которые будут поступать в программу, в первую очередь от граждан, по самым различным каналам коммуникации.

« "Но для систематизации и выработки подходов нужны люди, которые разбираются в проблемах, профессионалы - такие, как вы", - добавил председатель партии.

Он также подчеркнул, что "Единая Россия" ориентируется на ту стратегическую линию, которая отражена в указах президента, в национальных проектах, а также в программных документах партии.