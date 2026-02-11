Рейтинг@Mail.ru
20:59 11.02.2026
Медведев призвал ЕР подумать над проблемой нехватки школьных автобусов
Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал партию подумать над решением проблемы нехватки школьных автобусов. РИА Новости, 11.02.2026
Медведев призвал ЕР подумать над проблемой нехватки школьных автобусов

© РИА Новости / Екатерина Штукина
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев проводит встречу экспертного совета
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев проводит встречу экспертного совета
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал партию подумать над решением проблемы нехватки школьных автобусов.
"Вот еще одна тема, которая была названа, - автобусы. Вот мы все время ею занимаемся, их все равно не хватает, значит, делаем это не так, как надо. Надо подумать каким образом эту задачу решить на более длительных период", - сказал Медведев на встрече с экспертной группой, которая будет участвовать в подготовке Народной программы "Единой России".
Он отметил, что Россия - огромная страна, и "это не по Европе малюсенькой возить школьников".
"Тем не менее из года в год мы говорим о том, чтобы автобусов, которые возят школьников, становилось все больше. Значит, надо посмотреть на то, как эта задача решается", - добавил Медведев.
