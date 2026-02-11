Медведев призвал не относиться к претензиям россиян как к частным

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Нельзя при подготовке народной программы "Единой России" относиться к предложениям граждан как к частным вопросам, часто такие проблемы носят именно системный характер, заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии Дмитрий Медведев.