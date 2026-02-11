https://ria.ru/20260211/medvedev-2073766954.html
Медведев призвал не относиться к претензиям россиян как к частным
2026-02-11T20:52:00+03:00
2026-02-11T20:52:00+03:00
2026-02-11T20:52:00+03:00
россия
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Нельзя при подготовке народной программы "Единой России" относиться к предложениям граждан как к частным вопросам, часто такие проблемы носят именно системный характер, заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии Дмитрий Медведев.
"К ним нельзя относиться как к частным - типа "ну, это, там напиши главе местной администрации, пусть решит, это не программное дело" - это не так. Тем более если эти претензии носят системный характер. А большинство из того, что Михаил Михайлович назвал, это в основном всё системно", - сказал Медведев
на встрече с экспертами, которые будут участвовать в формировании новой народной программы партии "Единая Россия
Он отметил, что такими "системными проблемами" являются вопросы развития медицины в регионах, нехватки автобусов, в том числе школьных, а также газификация села.