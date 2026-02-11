Предвыборная программа ЕР будет принята в августе, заявил Медведев

Он предложил членам партии подготовить до июня рамку большой программы, рассчитанной на десятилетия, чтобы граждане видели цели, которые ставит перед собой "Единая Россия".

"Это по-честному, и эти цели, они действительно носят долгосрочный характер. А где-то к августу месяцу, к определенному этапу съезда, а мы полагаем, что съезд должен пройти в три этапа, подготовить уже предвыборный документ с конкретными позициями, с цифрами, с конкретными задачами, рассчитанными на пятилетку, и который будет обсчитан и реализуем", - добавил Медведев.