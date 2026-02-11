Рейтинг@Mail.ru
20:39 11.02.2026 (обновлено: 21:19 11.02.2026)
Предвыборная программа ЕР будет принята в августе, заявил Медведев
Предвыборная программа ЕР будет принята в августе, заявил Медведев

Медведев: предвыборная программа ЕР будет принята на съезде партии в августе

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Предвыборная программа "Единой России" будет принята на съезде партии в августе, заявил председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Видео выступления он опубликовал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
"Вот основной документ, который мы должны создать, именно предвыборный документ, который будет принят на съезде в августе месяце текущего года, он должен быть предельно конкретным", - сказал Медведев на встрече с экспертной группой, которая будет участвовать в подготовке народной программы "Единой России".
Он предложил членам партии подготовить до июня рамку большой программы, рассчитанной на десятилетия, чтобы граждане видели цели, которые ставит перед собой "Единая Россия".
"Это по-честному, и эти цели, они действительно носят долгосрочный характер. А где-то к августу месяцу, к определенному этапу съезда, а мы полагаем, что съезд должен пройти в три этапа, подготовить уже предвыборный документ с конкретными позициями, с цифрами, с конкретными задачами, рассчитанными на пятилетку, и который будет обсчитан и реализуем", - добавил Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит встречу с экспертным советом партии. 11 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Медведев оценил шансы "Единой России" добиться успеха на выборах
ПолитикаДмитрий МедведевЕдиная РоссияРоссия
 
 
