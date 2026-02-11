Рейтинг@Mail.ru
СВО помогла России увидеть, на кого можно рассчитывать, заявил Медведев - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:30 11.02.2026 (обновлено: 20:53 11.02.2026)
https://ria.ru/20260211/medvedev-2073763477.html
СВО помогла России увидеть, на кого можно рассчитывать, заявил Медведев
СВО помогла России увидеть, на кого можно рассчитывать, заявил Медведев - РИА Новости, 11.02.2026
СВО помогла России увидеть, на кого можно рассчитывать, заявил Медведев
Спецоперация помогла России увидеть, кто друг, а кто - не очень, на кого можно рассчитывать, а на кого - нельзя, заявил председатель партии, зампред Совбеза РФ... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T20:30:00+03:00
2026-02-11T20:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий медведев
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978374220_114:0:2958:1600_1920x0_80_0_0_3629860e46e77401216f2004d73a099b.jpg
https://ria.ru/20260211/medvedev-2073761454.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978374220_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_c5191b212e7494b6bbc96747c3378c3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий медведев, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
СВО помогла России увидеть, на кого можно рассчитывать, заявил Медведев

Медведев: СВО помогла России увидеть, кто друг и на кого можно рассчитывать

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Спецоперация помогла России увидеть, кто друг, а кто - не очень, на кого можно рассчитывать, а на кого - нельзя, заявил председатель партии, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«
"СВО в каком-то смысле нам помогла совершенно иначе взглянуть на тех, с кем мы работаем. Это же очевидно абсолютно. И увидеть, кто друг, кто не очень, на кого можно рассчитывать, а на кого ни в коем случае рассчитывать нельзя", - сказал Медведев на встрече с экспертной группой, которая будет участвовать в подготовке Народной программы "Единой России".
Он добавил, что есть и "политес", и "дипломатическая риторика", но сейчас, по мнению Медведева, "точка истины", когда нужно переосмыслить весь набор связей, которые существовали у России ещё со времен царской империи.
"Надо посмотреть и вспомнить все и всех, кто нам мешал", - добавил он.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
России следует быть построже во внешней политике, считает Медведев
Вчера, 20:20
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала