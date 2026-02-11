https://ria.ru/20260211/medvedev-2073762532.html
Большинство положений народной программы ЕР исполнено, заявил Медведев
Большинство положений народной программы ЕР исполнено, заявил Медведев - РИА Новости, 11.02.2026
Большинство положений народной программы ЕР исполнено, заявил Медведев
Абсолютное большинство положений Народной программы "Единой России" исполнено, заявил председатель партии Дмитрий Медведев. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T20:25:00+03:00
2026-02-11T20:25:00+03:00
2026-02-11T20:25:00+03:00
политика
дмитрий медведев
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073760241_0:89:3142:1856_1920x0_80_0_0_0a1744d8b99b9dd753a9f725fcd289fd.jpg
https://ria.ru/20260211/medvedev-2073758369.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073760241_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d4c7ef2a32bd241536964e03aa72426f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, дмитрий медведев, единая россия
Политика, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Большинство положений народной программы ЕР исполнено, заявил Медведев
Медведев: абсолютное большинство положений народной программы ЕР исполнено