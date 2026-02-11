Рейтинг@Mail.ru
России следует быть построже во внешней политике, считает Медведев - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:20 11.02.2026 (обновлено: 20:37 11.02.2026)
https://ria.ru/20260211/medvedev-2073761454.html
России следует быть построже во внешней политике, считает Медведев
России следует быть построже во внешней политике, считает Медведев - РИА Новости, 11.02.2026
России следует быть построже во внешней политике, считает Медведев
РФ следует быть построже во внешней политике, считает председатель "Единой России", зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T20:20:00+03:00
2026-02-11T20:37:00+03:00
россия
дмитрий медведев
политика
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_49fbf5660a58f5a7a18bf8d75e404ff7.jpg
https://ria.ru/20260211/medvedev-2073763477.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_6da4d019d5ffb3434afa6cc31ba87b67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий медведев, политика, единая россия
Россия, Дмитрий Медведев, Политика, Единая Россия
России следует быть построже во внешней политике, считает Медведев

Медведев считает, что России следует быть построже во внешней политике

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. РФ следует быть построже во внешней политике, считает председатель "Единой России", зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«
"И мне кажется, что нам тоже здесь (во внешней политике - ред.) нужно быть построже по отношению ко всем. Это не означает, что нужно взять и разрушить все, что было сделано. Упаси Бог, у нас есть проверенные друзья, союзники стратегические, которые нам помогают и делом, и словом - это тоже важно. Но все-таки многие вещи нельзя забывать", - сказал Медведев на встрече с экспертной группой, которая будет участвовать в подготовке Народной программы "Единой России".
Он подчеркнул, что будет делать все, чтобы объяснять, в каком направлении России идти нельзя.
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
СВО помогла России увидеть, на кого можно рассчитывать, заявил Медведев
Вчера, 20:30
 
РоссияДмитрий МедведевПолитикаЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала