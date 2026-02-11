Рейтинг@Mail.ru
20:04 11.02.2026 (обновлено: 20:21 11.02.2026)
Медведев оценил шансы "Единой России" добиться успеха на выборах
Медведев оценил шансы "Единой России" добиться успеха на выборах
Партия "Единая Россия" имеет неплохие шансы добиться успеха на выборах в Госдуму, главное - не считать, что успех предрешен, заявил председатель "Единой России" РИА Новости, 11.02.2026
политика, единая россия, дмитрий медведев, госдума рф, россия
Политика, Единая Россия, Дмитрий Медведев, Госдума РФ, Россия
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит встречу с экспертным советом партии. 11 февраля 2026
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит встречу с экспертным советом партии. 11 февраля 2026
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Партия "Единая Россия" имеет неплохие шансы добиться успеха на выборах в Госдуму, главное - не считать, что успех предрешен, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"У нас есть весьма неплохие шансы добиться успеха. Но самое главное, знаете, - не считать, что успех предрешен", - сказал Медведев на встрече с экспертами, которые будут участвовать в формировании новой народной программы партии.
Выборы депутатов Государственной Думы пройдут в единый день голосования 20 сентября 2026 года.
Медведев заявил о необходимости корректировки народной программы ЕР
Вчера, 19:55
 
