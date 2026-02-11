https://ria.ru/20260211/medvedev-2073758369.html
Медведев заявил о необходимости корректировки народной программы ЕР
Медведев заявил о необходимости корректировки народной программы ЕР
Есть необходимость корректировок "Народной программы" "Единой России", содержание нужно определять уже сегодня, заявил председатель партии Дмитрий Медведев. РИА Новости, 11.02.2026
