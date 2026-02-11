Рейтинг@Mail.ru
Медведев заявил о необходимости корректировки народной программы ЕР - РИА Новости, 11.02.2026
19:55 11.02.2026 (обновлено: 20:15 11.02.2026)
Медведев заявил о необходимости корректировки народной программы ЕР
Медведев заявил о необходимости корректировки народной программы ЕР - РИА Новости, 11.02.2026
Медведев заявил о необходимости корректировки народной программы ЕР
Есть необходимость корректировок "Народной программы" "Единой России", содержание нужно определять уже сегодня, заявил председатель партии Дмитрий Медведев. РИА Новости, 11.02.2026
Медведев заявил о необходимости корректировки народной программы ЕР

Медведев заявил, что корректировка народной программы ЕР необходима уже сегодня

Председатель политической партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Есть необходимость корректировок "Народной программы" "Единой России", содержание нужно определять уже сегодня, заявил председатель партии Дмитрий Медведев.
«
"Выборы пройдут в сентябре. Но содержание "Народной программы" нам нужно начинать определять уже сегодня. Есть и необходимость корректировки того, что было, поскольку с момента утверждения последнего документа такого рода, предвыборного документа, прошло уже пять лет", - сказал Медведев.
Видео выступления он опубликовал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Для всех россиян нет ничего важнее победы, заявил Медведев
Вчера, 19:47
Для всех россиян нет ничего важнее победы, заявил Медведев
