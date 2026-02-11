Рейтинг@Mail.ru
России нужно переосмыслить весь набор зарубежных связей, заявил Медведев
19:53 11.02.2026 (обновлено: 20:29 11.02.2026)
России нужно переосмыслить весь набор зарубежных связей, заявил Медведев
России нужно переосмыслить весь набор зарубежных связей, заявил Медведев
России на фоне СВО нужно переосмыслить весь набор зарубежных связей, которые существовали еще с царских времен и СССР, сообщил председатель ЕР, зампредседателя... РИА Новости, 11.02.2026
России нужно переосмыслить весь набор зарубежных связей, заявил Медведев

Медведев: РФ на фоне СВО надо переосмыслить весь набор зарубежных связей

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев проводит встречу экспертного совета. 11 февраля 2026
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев проводит встречу экспертного совета. 11 февраля 2026
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. России на фоне СВО нужно переосмыслить весь набор зарубежных связей, которые существовали еще с царских времен и СССР, сообщил председатель ЕР, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Нам нужно переосмыслить вообще весь набор связей, которые существовали у нашей страны еще со времен, даже не советской власти, а царской империи. Потому что ничего вечного нет… Надо посмотреть и вот, извините, я еще раз этот термин употреблю, вспомнить все и всех, кто нам мешал", - сказал Медведев в ходе встречи с экспертами, которые будут участвовать в формировании новой народной программы партии.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
России следует быть построже во внешней политике, считает Медведев
Вчера, 20:20
 
