https://ria.ru/20260211/medvedev-2073757690.html
Медведев призвал показать в "народной программе" ЕР, куда идет Россия
Медведев призвал показать в "народной программе" ЕР, куда идет Россия - РИА Новости, 11.02.2026
Медведев призвал показать в "народной программе" ЕР, куда идет Россия
В народной программе "Единой России" необходимо показать, куда идет страна, заявил председатель партии Дмитрий Медведев. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T19:52:00+03:00
2026-02-11T19:52:00+03:00
2026-02-11T20:11:00+03:00
россия
единая россия
дмитрий медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/01/2071558102_0:213:3027:1916_1920x0_80_0_0_5e70e40028dfc8b2c9941a358b4f4257.jpg
https://ria.ru/20260211/medvedev-2073757017.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/01/2071558102_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_300541aa27a1b69517ff3b548c4a3599.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, единая россия, дмитрий медведев
Россия, Единая Россия, Дмитрий Медведев
Медведев призвал показать в "народной программе" ЕР, куда идет Россия
Медведев: в "народной программе" ЕР необходимо показать, куда идет Россия