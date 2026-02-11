Рейтинг@Mail.ru
Медведев призвал показать в "народной программе" ЕР, куда идет Россия - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:52 11.02.2026 (обновлено: 20:11 11.02.2026)
https://ria.ru/20260211/medvedev-2073757690.html
Медведев призвал показать в "народной программе" ЕР, куда идет Россия
Медведев призвал показать в "народной программе" ЕР, куда идет Россия - РИА Новости, 11.02.2026
Медведев призвал показать в "народной программе" ЕР, куда идет Россия
В народной программе "Единой России" необходимо показать, куда идет страна, заявил председатель партии Дмитрий Медведев. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T19:52:00+03:00
2026-02-11T20:11:00+03:00
россия
единая россия
дмитрий медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/01/2071558102_0:213:3027:1916_1920x0_80_0_0_5e70e40028dfc8b2c9941a358b4f4257.jpg
https://ria.ru/20260211/medvedev-2073757017.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/01/2071558102_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_300541aa27a1b69517ff3b548c4a3599.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, единая россия, дмитрий медведев
Россия, Единая Россия, Дмитрий Медведев
Медведев призвал показать в "народной программе" ЕР, куда идет Россия

Медведев: в "народной программе" ЕР необходимо показать, куда идет Россия

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. В народной программе "Единой России" необходимо показать, куда идет страна, заявил председатель партии Дмитрий Медведев.
«
"Содержание народной программы нам нужно начинать определять уже сегодня… Все-таки мы должны показать, куда идет Россия, во имя чего мы развиваем нашу страну. Для чего наша страна сейчас защищает саму себя, наших людей. Это нетленные вещи, которые действительно могут войти в общий документ", - сказал Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Для всех россиян нет ничего важнее победы, заявил Медведев
Вчера, 19:47
 
РоссияЕдиная РоссияДмитрий Медведев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала