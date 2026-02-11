https://ria.ru/20260211/medvedev-2073757017.html
Для всех россиян нет ничего важнее победы, заявил Медведев
Для всех граждан России нет ничего важнее победы, она нужна, чтобы у страны было будущее, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. РИА Новости, 11.02.2026
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий медведев
единая россия
Для всех россиян нет ничего важнее победы, заявил Медведев
