11:39 11.02.2026
МЧС помогло 28 странам за год, сообщил Мантуров
МЧС помогло 28 странам за год, сообщил Мантуров
россия, денис мантуров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), оон, в мире
Россия, Денис Мантуров, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ООН, В мире
МЧС помогло 28 странам за год, сообщил Мантуров

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСпасатели МЧС РФ
© РИА Новости / Максим Богодвид
Спасатели МЧС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. МЧС в 2025 году продолжило активную международную деятельность и оказало различную помощь 28 странам, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Невзирая на масштаб задач внутри страны, ведомство продолжает активную международную деятельность. В 2025 году оно оказало различную помощь 28 странам мира. Имею в виду поисково-спасательные работы, тушение пожаров, эвакуацию пострадавших, техническую поддержку и поставки по линии продовольственной программы ООН", - сказал Мантуров на расширенном заседании итоговой коллегии МЧС.
Мантуров отметил героизм отрядов МЧС в зоне СВО
Вчера, 11:12
 
