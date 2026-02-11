Владелец "Вкусно — и точка" сомневается в возвращении McDonald's в Россию

Американская сеть фастфуда McDonald's ушла с российского рынка в 2022 году, продав бизнес своему лицензиату Александру Говору. Он управляет ресторанами под брендом "Вкусно — и точка". Сейчас это ведущая сеть общественного питания, насчитывающая более 920 предприятий в 65 регионах. Большинство продукции сеть получает от более чем 100 отечественных поставщиков.