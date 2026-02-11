https://ria.ru/20260211/mcdonalds-2073557612.html
Владелец "Вкусно — и точка" сомневается в возвращении McDonald's в Россию
Владелец "Вкусно — и точка" сомневается в возвращении McDonald's в Россию - РИА Новости, 11.02.2026
Владелец "Вкусно — и точка" сомневается в возвращении McDonald's в Россию
Владелец "Вкусно — и точка" Александр Говор сомневается в возвращении ушедшего с российского рынка McDonald's. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T05:54:00+03:00
2026-02-11T05:54:00+03:00
2026-02-11T11:46:00+03:00
россия
mcdonald's corporation
рбк (медиагруппа)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029253481_178:0:3799:2036_1920x0_80_0_0_9ce7cdc464244623cad3cc032481f07f.jpg
https://ria.ru/20260210/mcdonalds--2073357215.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029253481_178:0:2893:2036_1920x0_80_0_0_74cc32e6c819d6e0a42251136845e997.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, mcdonald's corporation, рбк (медиагруппа)
Россия, McDonald's Corporation, РБК (медиагруппа)
Владелец "Вкусно — и точка" сомневается в возвращении McDonald's в Россию
Владелец "Вкусно — и точка" не верит в возвращение McDonald's в Россию
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Владелец "Вкусно — и точка" Александр Говор сомневается в возвращении ушедшего с российского рынка McDonald's.
"Мое личное мнение: не думаю, что на сегодняшний день это даже просто выгодно. Это же опцион. У нас с ними есть определенные договоренности, они подписаны. Обязательства, которые я на себя взял, я должен был выполнить через два года. Я выполнил их через полтора — на полгода раньше", — сказал он газете РБК
.
По словам Говора, россияне привыкли к "Вкусно — и точка", и прежнего потока клиентов у McDonald's
не будет.
Cейчас McDonald's не общается со "Вкусно — и точка", добавил владелец сети.
Американская сеть фастфуда McDonald's ушла с российского рынка в 2022 году, продав бизнес своему лицензиату Александру Говору. Он управляет ресторанами под брендом "Вкусно — и точка". Сейчас это ведущая сеть общественного питания, насчитывающая более 920 предприятий в 65 регионах. Большинство продукции сеть получает от более чем 100 отечественных поставщиков.