Владелец "Вкусно — и точка" сомневается в возвращении McDonald's в Россию
05:54 11.02.2026 (обновлено: 11:46 11.02.2026)
Владелец "Вкусно — и точка" сомневается в возвращении McDonald's в Россию
Владелец "Вкусно — и точка" сомневается в возвращении McDonald's в Россию
Владелец "Вкусно — и точка" сомневается в возвращении McDonald's в Россию

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Владелец "Вкусно — и точка" Александр Говор сомневается в возвращении ушедшего с российского рынка McDonald's.
"Мое личное мнение: не думаю, что на сегодняшний день это даже просто выгодно. Это же опцион. У нас с ними есть определенные договоренности, они подписаны. Обязательства, которые я на себя взял, я должен был выполнить через два года. Я выполнил их через полтора — на полгода раньше", — сказал он газете РБК.
По словам Говора, россияне привыкли к "Вкусно — и точка", и прежнего потока клиентов у McDonald's не будет.
Cейчас McDonald's не общается со "Вкусно — и точка", добавил владелец сети.
Американская сеть фастфуда McDonald's ушла с российского рынка в 2022 году, продав бизнес своему лицензиату Александру Говору. Он управляет ресторанами под брендом "Вкусно — и точка". Сейчас это ведущая сеть общественного питания, насчитывающая более 920 предприятий в 65 регионах. Большинство продукции сеть получает от более чем 100 отечественных поставщиков.
McDonald's зарегистрировал товарный знак в России
10 февраля, 08:14
 
