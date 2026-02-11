Житомирский майнер обманул украинских энергетиков на $207 тысяч

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Майнер криптовалют в Житомирской области на Украине нанес убытки электроснабжающей компании на 207,6 тысячи долларов, сообщила национальная полиция Украины.

"Более 9 миллионов гривен (207,6 тысячи долларов – ред.) убытков электроснабжающей компании… Житомирские полицейские разоблачили подпольные майнинг-фермы в двух районах области… установили причастность 41-летнего киевлянина к воровству электроэнергии", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным ведомства, фигурант организовал криптоферму еще в 2021 году в собственном доме в Житомирской области . В течение почти четырех лет он создавал криптовалюту, а за электроэнергию платил, как обычный бытовой потребитель.

Как сообщила полиция, в 2024 году он арендовал еще одно помещение на окраине Житомира и получил доступ к трансформаторной подстанции с необходимой мощностью. Чтобы уменьшить затраты на электроэнергию и увеличить доходы, майнер оборудовал счетчик специальным устройством, позволяющим дистанционно блокировать процесс учета потребленной электроэнергии и искажать процесс обработки информации поставщиком услуг.

По данным ведомства, мужчине предъявлены обвинения по уголовным статьям: похищение электрической энергии путем блокирования процесса учета счетчиком потребленного электричества, что нанесло ущерб в больших размерах; несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных и информационно-коммуникационных систем и сетей, совершенное в условиях военного положения, что привело к блокированию и искажению процесса обработки информации и причинило значительный ущерб; мошенничество, совершенное в особо крупных размерах.

Обвиняемому грозит лишение свободы сроком от 10 до 15 лет.