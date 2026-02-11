https://ria.ru/20260211/mask-2073701176.html
Маск рассказал, как будет функционировать город на Луне
Маск рассказал, как будет функционировать город на Луне - РИА Новости, 11.02.2026
Маск рассказал, как будет функционировать город на Луне
Основатель компании SpaceX Илон Маск рассказал, что город на Луне, который он обещает построить в ближайшие десять лет, будет функционировать благодаря... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T16:46:00+03:00
2026-02-11T16:46:00+03:00
2026-02-11T16:47:00+03:00
в мире
луна
марс
земля
илон маск
spacex
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917971162_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_af4f4659db74dc1a6ad0877f1cf23ab6.jpg
https://ria.ru/20260211/musk-2073486164.html
луна
марс
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917971162_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_021ba1e01d3672a1da324ec2da11ef39.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луна, марс, земля, илон маск, spacex
В мире, Луна, Марс, Земля, Илон Маск, SpaceX
Маск рассказал, как будет функционировать город на Луне
Маск: будущий город на Луне будет работать на солнечной энергии