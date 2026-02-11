Рейтинг@Mail.ru
Маск рассказал, как будет функционировать город на Луне - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:46 11.02.2026 (обновлено: 16:47 11.02.2026)
https://ria.ru/20260211/mask-2073701176.html
Маск рассказал, как будет функционировать город на Луне
Маск рассказал, как будет функционировать город на Луне - РИА Новости, 11.02.2026
Маск рассказал, как будет функционировать город на Луне
Основатель компании SpaceX Илон Маск рассказал, что город на Луне, который он обещает построить в ближайшие десять лет, будет функционировать благодаря... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T16:46:00+03:00
2026-02-11T16:47:00+03:00
в мире
луна
марс
земля
илон маск
spacex
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917971162_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_af4f4659db74dc1a6ad0877f1cf23ab6.jpg
https://ria.ru/20260211/musk-2073486164.html
луна
марс
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917971162_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_021ba1e01d3672a1da324ec2da11ef39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луна, марс, земля, илон маск, spacex
В мире, Луна, Марс, Земля, Илон Маск, SpaceX
Маск рассказал, как будет функционировать город на Луне

Маск: будущий город на Луне будет работать на солнечной энергии

© AP Photo / Kirsty WigglesworthИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Основатель компании SpaceX Илон Маск рассказал, что город на Луне, который он обещает построить в ближайшие десять лет, будет функционировать благодаря солнечной энергии.
В понедельник Маск заявил, что SpaceX построит города на Луне и Марсе в ближайшие десятилетия, сконцентрировавшись сначала на спутнике Земли. Он уточнил, что его компания SpaceX уже сместила акцент на строительство саморазвивающегося города на Луне, что может быть достигнуто менее чем за десять лет, при этом SpaceX также будет стремиться построить город на Марсе и приступить к этому примерно через пять-семь лет.
"Реакторы (атомные - ред.) не нужны - только солнечная энергия и батареи", - написал Маск в соцсети X, комментируя пост одного из пользователей, посвященный его инициативе.
Ракета-носитель Falcon Heavy компании SpaceX - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
"Выжить невозможно". В США выбрали новую цель для своих ракет
Вчера, 08:00
 
В миреЛунаМарсЗемляИлон МаскSpaceX
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала