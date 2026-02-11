Рейтинг@Mail.ru
Мантуров рассказал о поддержке жителей освобожденных территорий - РИА Новости, 11.02.2026
11:38 11.02.2026
Мантуров рассказал о поддержке жителей освобожденных территорий
Поддержка жителей освобождённых и приграничных территорий России находится на особом контроле правительства и МЧС, заявил вице-премьер РФ Денис Мантуров
© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкДенис Мантуров
Денис Мантуров. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Поддержка жителей освобождённых и приграничных территорий России находится на особом контроле правительства и МЧС, заявил вице-премьер РФ Денис Мантуров на расширенном заседании коллегии министерства.
"На особом контроле правительства поддержка жителей освобождённых и приграничных территорий. В этой части министерство реализовало комплекс мероприятий, включая поставку гуманитарных грузов и организацию работы пунктов временного размещения граждан", - сказал Мантуров.
Мантуров отметил героизм отрядов МЧС в зоне СВО
