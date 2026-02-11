Мантуров рассказал, сколько выплатили пострадавшим от ЧС за 2025 год

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, терактов и вражеской агрессии выплачено по линии МЧС в 2025 году около 19 миллиардов рублей, заявил вице-премьер РФ Денис Мантуров на расширенном заседании коллегии министерства.