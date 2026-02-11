Рейтинг@Mail.ru
Мантуров рассказал, сколько выплатили пострадавшим от ЧС за 2025 год - РИА Новости, 11.02.2026
11:25 11.02.2026
Мантуров рассказал, сколько выплатили пострадавшим от ЧС за 2025 год
Мантуров рассказал, сколько выплатили пострадавшим от ЧС за 2025 год
Пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, терактов и вражеской агрессии выплачено по линии МЧС в 2025 году около 19 миллиардов рублей, заявил вице-премьер РФ Денис РИА Новости, 11.02.2026
Мантуров рассказал, сколько выплатили пострадавшим от ЧС за 2025 год

Мантуров: пострадавшим от ЧС и терактов выплатили около 19 млрд рублей

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, терактов и вражеской агрессии выплачено по линии МЧС в 2025 году около 19 миллиардов рублей, заявил вице-премьер РФ Денис Мантуров на расширенном заседании коллегии министерства.
"МЧС связан с оказанием финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, терактов и вражеской агрессии. Суммарно по линии ведомства в прошлом году осуществлены выплаты в размере около 19 миллиардов рублей", - сказал Мантуров.
Голикова рассказала об увеличении специальных социальных выплат в России
10 февраля, 14:26
 
