11:12 11.02.2026 (обновлено: 12:13 11.02.2026)
Мантуров отметил героизм отрядов МЧС в зоне СВО
Мантуров отметил героизм отрядов МЧС в зоне СВО

Мантуров отметил героизм отрядов МЧС, выполняющих задачи в рамках СВО

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС ДНР на лестничной площадке жилого дома, получившего повреждения в результате обстрела ВСУ
Сотрудник МЧС ДНР на лестничной площадке жилого дома, получившего повреждения в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС ДНР на лестничной площадке жилого дома, получившего повреждения в результате обстрела ВСУ . Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров отметил героизм отрядов МЧС, выполняющих задачи в рамках специальной военной операции.
"Отдельно хотел бы отметить героизм отрядов МЧС, выполняющих задачи в рамках специальной военной операции. В их зоне ответственности разминирование территорий, тушение пожаров, разбор завалов и доставка грузов", - сказал Мантуров на расширенном заседании итоговой коллегии МЧС.
Врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского во время уникальной операции по удалению ребра через миниатюрные проколы - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Опрос показал, кого россияне считают героями 2025 года
9 декабря 2025, 11:59
 
