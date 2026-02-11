Рейтинг@Mail.ru
"Сильно выиграют". Шаг Макрона по России удивил пользователей Сети - РИА Новости, 11.02.2026
Специальная военная операция на Украине
 
18:28 11.02.2026
"Сильно выиграют". Шаг Макрона по России удивил пользователей Сети
"Сильно выиграют". Шаг Макрона по России удивил пользователей Сети - РИА Новости, 11.02.2026
"Сильно выиграют". Шаг Макрона по России удивил пользователей Сети
Читатели французского журнала Le Figaro бурно отреагировали на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Европе следует наладить контакты с Россией. РИА Новости, 11.02.2026
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Читатели французского журнала Le Figaro бурно отреагировали на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Европе следует наладить контакты с Россией.
"Грустное зрелище – Европа бредет наугад, как утка с отрубленной головой. У нее есть сильные козыри, но она их не использует", — написал один комментатор.
"Будет правильно, если Евросоюз возобновит связи с Россией. Обе стороны от этого сильно выиграют", — отметил другой.
"Осознав, что конфликт на Украине проигран, европейцы испытывают искушение снова начать говорить с Путиным", — заключил читатель.
В декабре президент Франции призвал европейских коллег возобновить контакты с российским руководством. На этой неделе он заявил, что Париж и Москва восстановили каналы связи на техническом уровне. Макрон также выразил надежду на поддержку других стран. По его мнению, оживление диалога позволит Европе меньше зависеть от Соединенных Штатов и защищать свои интересы за столом переговоров по Украине.
По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, между Россией и Францией действительно состоялись рабочие контакты, но пока непримечательные. Сигналов того, что у Парижа есть желание наладить диалог на высшем уровне, в Москве пока не видят.
