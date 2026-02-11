Рейтинг@Mail.ru
19:52 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/makgregor-2073757797.html
"Они придут раньше!" В США сделали громкое заявление о войне с Россией

Макгрегор: Европа сдвигает сроки якобы возможного вторжения РФ ради шумихи

Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Европейские лидеры сдвигают сроки якобы возможного вторжения России на территорию стран НАТО и говорят о "российской угрозе" ради разжигания паники, заявил в интервью YouTube-каналу Deep Dive полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
"Думаю, они серьезно потратились на галлюциногены. Это просто абсурд. Это не заслуживает серьезного обсуждения. Это просто чепуха. Я считаю, проблема в том, что если они скажут, что 2029 год — крайний срок, то никто не обратит на это никакого внимания. Поэтому им приходится сдвигать сроки и говорить: "О нет, они придут раньше! Они могут быть в Париже уже к октябрю 2026 года!" — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
"Решил уехать". Произошедшее с Зеленским обескуражило британцев
Вчера, 15:16
Эксперт добавил, что, по его мнению, европейская общественность не верит в подобные заявления западных лидеров.
В январе министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что конфликт между Североатлантическим альянсом и Россией может начаться до 2029 года.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Фон дер Ляйен сделала странное заявление об Украине
Вчера, 15:50
Позже Die Welt сообщила, что в Германии смоделировали вторжение России на территорию НАТО. Сценарий военных игр предполагал вторжение войск России в Литву в 2026 году под предлогом гуманитарного кризиса в Калининградской области. The Wall Street Journal 5 февраля написала, что военные учения, моделирующие войну России с НАТО в Литве, закончились победой Москвы. По сценарию Россия объявила о создании гуманитарного коридора в Калининград и провела операцию по взятию под контроль литовского города Марьямполе, важного транспортного узла, а заявлений Москвы о гуманитарной миссии оказалось достаточно, чтобы США отказались задействовать 5-ю статью устава НАТО.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
"Она рухнет": евродепутат сделал тяжелое признание о помощи Украине
Вчера, 17:58
 
