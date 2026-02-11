Рейтинг@Mail.ru
Олимпийские чемпионы и звезды спорта выйдут на старт "Гонки Легкова"
11.02.2026
Олимпийские чемпионы и звезды спорта выйдут на старт "Гонки Легкова"
Олимпийские чемпионы и звезды спорта выйдут на старт "Гонки Легкова"
С 13 по 15 февраля впервые на территории олимпийского комплекса "Лужники" пройдет фестиваль лыжного спорта "Гонка Легкова", где выступят олимпийские чемпионы,... РИА Новости, 11.02.2026
Олимпийские чемпионы и звезды спорта выйдут на старт "Гонки Легкова"

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. С 13 по 15 февраля впервые на территории олимпийского комплекса "Лужники" пройдет фестиваль лыжного спорта "Гонка Легкова", где выступят олимпийские чемпионы, ведущие российские лыжники, биатлонисты и звезды шоу-бизнеса, сообщает пресс-служба Департамента спорта города Москвы.
В 2026 году "Гонка Легкова" впервые пройдет в формате трехдневного фестиваля в Москве. Трасса соревнований будет проложена вдоль Большой спортивной арены "Лужников". Участниками стартов станут представители более чем 40 регионов России. Фестиваль организован лыжником, олимпийским чемпионом Александром Легковым и Департаментом спорта города Москвы.
Главным днем лыжного праздника станет 14 февраля. Все самые интересные события начнутся с 14.00. В программе — гонка для любителей на дистанции 10 километров и соревнования среди ведущих лыжников страны и сборной России. Также зрителей ждет командная шоу-гонка "Гонка Легкова. Звезды" и вечерняя эстафета для пар "Гонка Легкова. Любовь и лыжи". Все желающие смогут прийти на трибуны, чтобы поболеть за участников.
В шоу-гонках и профессиональных стартах выступят ведущие российские лыжники и биатлонисты. Среди них – создатель фестиваля, победитель Олимпийских игр в Сочи-2014 Александр Легков, трехкратный чемпион мира и двукратный призер Олимпийских игр в эстафетных гонках Иван Черезов, бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года в лыжном марафоне Илья Черноусов, серебряные призеры Олимпийских игр-2014 в эстафете Александр Бессмертных и Дмитрий Япаров. Выступят также действующие члены сборной России — Вероника Степанова, Юлия Ступак и Артем Мальцев.
К фестивалю присоединятся представители других видов спорта — олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, хоккеист Илья Ковальчук, футболист Денис Глушаков, олимпийский чемпион по легкой атлетике Юрий Борзаковский, олимпийский чемпион по академической гребле Сергей Федоровцев и олимпийский чемпион по гребле на байдарках Юрий Постригай.
Среди медийных гостей фестиваля — актер Никита Манец, блогер Юлия Емельянова, радиоведущие Кирилл Калинин и Артем Райтраун.
Фестиваль завершится детскими стартами 15 февраля. Юные участники выйдут на дистанции 300 метров, 1 и 3,3 километра.
Помимо соревновательной программы, гостей фестиваля ждут экспозона, детские и спортивные площадки, а также концертная программа.
