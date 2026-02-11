Татьяна Лютаева рассказала, чему учится у внуков

"У нас очень мощная семейная "конституция": мы любим и уважаем друг друга, много времени проводим вместе — разговариваем, играем, смотрим фильмы, путешествуем. Конечно, они меня "подтягивают" под свой возраст, а сами в чем-то "подтягиваются" под мой. Нам всегда есть чем поделиться, о чем поболтать.