Татьяна Лютаева рассказала, чему учится у внуков
Культура
 
02:48 11.02.2026
Татьяна Лютаева рассказала, чему учится у внуков
Татьяна Лютаева рассказала, чему учится у внуков - РИА Новости, 11.02.2026
Татьяна Лютаева рассказала, чему учится у внуков
Звезда фильмов "Гардемарины" Татьяна Лютаева в интервью РИА Новости рассказала, как проводит время с тремя внуками — детьми дочери, актрисы Агнии Дитковските РИА Новости, 11.02.2026
Светлана Вовк
Татьяна Лютаева рассказала, чему учится у внуков

Татьяна Лютаева призналась, что внуки "подтягивают" ее под свой возраст

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Звезда фильмов "Гардемарины" Татьяна Лютаева в интервью РИА Новости рассказала, как проводит время с тремя внуками — детьми дочери, актрисы Агнии Дитковските
"У нас очень мощная семейная "конституция": мы любим и уважаем друг друга, много времени проводим вместе — разговариваем, играем, смотрим фильмы, путешествуем. Конечно, они меня "подтягивают" под свой возраст, а сами в чем-то "подтягиваются" под мой. Нам всегда есть чем поделиться, о чем поболтать.
Дочь Татьяны Лютаевой Агния Дитковските воспитывает сына и двух дочерей.
Актриса рассказала, что внуки называют ее "Танюшей".
"Я их обожаю. Я вообще считаю, что все, что рождается, должно происходить через любовь и по любви. Всем этого искренне желаю", — добавила Татьяна Лютаева.
Полностью интервью с Татьяной Лютаевой читайте на сайте ria.ru.
