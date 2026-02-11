Звезда "Гардемаринов" рассказала, за что благодарна Светлане Дружининой

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Актриса Татьяна Лютаева в интервью РИА Новости призналась, что считает Светлану Дружинину своей "крестной матерью" в кино.

"Светлана Сергеевна — моя "крестная мать" в кино. Доверить непрофессиональной актрисе исполнение такой роли — это поступок. Я ей за это бесконечно благодарна и всю жизнь несу это знамя благодарности", — призналась Татьяна Лютаева.

Актрисе было 22 года, когда вышел фильм режиссера Светланы Дружининой "Гардемарины, вперед!", она только закончила учебу во ВГИКе. Роль Анастасии Ягужинской в этом проекте стала ее дебютом в кино.