Звезда "Гардемаринов" рассказала, за что благодарна Светлане Дружининой
Актриса Татьяна Лютаева в интервью РИА Новости призналась, что считает Светлану Дружинину своей "крестной матерью" в кино. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T04:17:00+03:00
2026-02-11T04:17:00+03:00
2026-02-11T04:17:00+03:00
Звезда "Гардемаринов" рассказала, за что благодарна Светлане Дружининой
Татьяна Лютаева рассказала, почему считает Дружинину "крестной матерью"
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Актриса Татьяна Лютаева в интервью РИА Новости призналась, что считает Светлану Дружинину своей "крестной матерью" в кино.
"Светлана Сергеевна — моя "крестная мать" в кино. Доверить непрофессиональной актрисе исполнение такой роли — это поступок. Я ей за это бесконечно благодарна и всю жизнь несу это знамя благодарности", — призналась Татьяна Лютаева.
Актрисе было 22 года, когда вышел фильм режиссера Светланы Дружининой "Гардемарины, вперед!", она только закончила учебу во ВГИКе. Роль Анастасии Ягужинской в этом проекте стала ее дебютом в кино.
"Я поздравляла ее (Светлану Дружинину, которая в прошлом году отметила 90-летний юбилей – Прим. ред.) со съемок своего режиссерского фильма "Уроборос" в Ташкенте — отправляла видеопоздравление. Она умничка: ходит по снегу босыми ножками и буквально пышет энергией. Я желаю ей здоровья и дальнейших творческих успехов", — рассказала Татьяна Лютаева.