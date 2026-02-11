https://ria.ru/20260211/lyutaeva-2073394280.html
Звезда "Гардемаринов" рассказала, чем женщинам не стоит злоупотреблять
2026-02-11T02:47:00+03:00
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Актриса Татьяна Лютаева, наиболее известная зрителям по роли красавицы Анастасии Ягужинской в фильмах "Гардемарины", в интервью РИА Новости рассказала, как относится к макияжу, накладным ресницам и увеличению губ.
"Им (макияжем — Прим. ред.) не стоит злоупотреблять в любом возрасте. Его нужно использовать по ситуации, а не бездумно. Я сейчас не буду говорить про накладные ресницы, надутые губы или татуаж бровей — для меня это неэстетично, это делает одинаковыми и безликими. Я никого не хочу обидеть или унизить, наоборот — призываю к максимальной естественности", — отметила 60-летняя актриса.
По ее словам, ей нравятся женщины в возрасте "без макияжа, но ухоженные, которые занимаются спортом, находятся в движении, в развитии — это помогает продлить молодость".
Полностью интервью с Татьяной Лютаевой читайте на сайте ria.ru.