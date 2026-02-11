Звезда "Гардемаринов" рассказала, чем женщинам не стоит злоупотреблять

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Актриса Татьяна Лютаева, наиболее известная зрителям по роли красавицы Анастасии Ягужинской в фильмах "Гардемарины", в интервью РИА Новости рассказала, как относится к макияжу, накладным ресницам и увеличению губ.

"Им (макияжем — Прим. ред.) не стоит злоупотреблять в любом возрасте. Его нужно использовать по ситуации, а не бездумно. Я сейчас не буду говорить про накладные ресницы, надутые губы или татуаж бровей — для меня это неэстетично, это делает одинаковыми и безликими. Я никого не хочу обидеть или унизить, наоборот — призываю к максимальной естественности", — отметила 60-летняя актриса.