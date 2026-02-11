Рейтинг@Mail.ru
Звезда "Гардемаринов" рассказала, чем женщинам не стоит злоупотреблять
Культура
 
02:47 11.02.2026
Звезда "Гардемаринов" рассказала, чем женщинам не стоит злоупотреблять
Актриса Татьяна Лютаева, наиболее известная зрителям по роли красавицы Анастасии Ягужинской в фильмах "Гардемарины", в интервью РИА Новости рассказала, как... РИА Новости, 11.02.2026
знаменитости, актриса, кино, сериалы, новости культуры
Звезда "Гардемаринов" рассказала, чем женщинам не стоит злоупотреблять

Актриса Татьяна Лютаева посоветовала женщинам не злоупотреблять макияжем

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Актриса Татьяна Лютаева, наиболее известная зрителям по роли красавицы Анастасии Ягужинской в фильмах "Гардемарины", в интервью РИА Новости рассказала, как относится к макияжу, накладным ресницам и увеличению губ.
"Им (макияжем — Прим. ред.) не стоит злоупотреблять в любом возрасте. Его нужно использовать по ситуации, а не бездумно. Я сейчас не буду говорить про накладные ресницы, надутые губы или татуаж бровей — для меня это неэстетично, это делает одинаковыми и безликими. Я никого не хочу обидеть или унизить, наоборот — призываю к максимальной естественности", — отметила 60-летняя актриса.
По ее словам, ей нравятся женщины в возрасте "без макияжа, но ухоженные, которые занимаются спортом, находятся в движении, в развитии — это помогает продлить молодость".
Полностью интервью с Татьяной Лютаевой читайте на сайте ria.ru.
