"Десятки переломов". Будни людей, страдающих неизлечимой болезнью

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости, Анастасия Савенкова. Кости настолько хрупкие, что не всегда выдерживают собственный вес человека, — поэтому таких людей называют "хрустальными". И лекарства нет: болезнь неизлечима. Корреспондент РИА Новости узнала, как живут с этим редким диагнозом.

"Более пятидесяти переломов"

Пока остальные дети бегали и играли, Алисе твердили: будь осторожнее.

То и дело клали в больницу.

"Почти не выходила оттуда", — вспоминает она.

Родители отдавали последние деньги на лечение, но все было напрасно.

© Фото из личного архива Алиса © Фото из личного архива Алиса

"Лекарства нет, — рассказала РИА Новости врач-генетик ФГБНУ "Медико-генетический научный центр имени академика Н. П. Бочкова" Елена Меркурьева. — Но есть хорошо изученная терапия бисфосфонатами, направленная на укрепление костей".

Сейчас девушке 16 лет, ее рост — всего метр. Диагноз: несовершенный остеогенез. Хрупкие кости ломаются даже при минимальной нагрузке. У Алисы было более пятидесяти переломов. Признается: "Сбилась со счета". Например, однажды неосторожно укрывалась одеялом — услышала хруст в руке.

Кроме того, малый рост, слабость и повышенная гибкость мышц, хрупкие зубы с желтоватой окраской, которую невозможно убрать, проблемы с дыханием и сердцем. С возрастом слабеет слух.

© Фото из личного архива Алиса © Фото из личного архива Алиса

Переломы и трещины на обследовании не всегда заметны, но Алиса давно определяет их самостоятельно. "Внутри что-то щелкнуло, резкая боль, шевельнуться невозможно", — перечисляет она симптомы.

Чтобы каждый раз не ездить в больницу, врачи научили родителей накладывать гипс самостоятельно. А срастаются кости долго.

Передвигается Алиса в инвалидной коляске. Ходить не сможет никогда.

"Если попробую приподняться, сразу упаду. Ноги не выдержат мой собственный вес", — поясняет она.

До 14 лет из-за нехватки средств приходилось использовать обычную детскую коляску. Потом обзавелись инвалидной, с электроприводом. Теперь девушка сама моет голову, делает макияж и маникюр. Но пересаживаться с одного места на другое и доставать вещи с верхних полок пока не получается. С этим помогают родители.

Больше всего она не любит, когда окружающие смотрят с жалостью. Говорит: "Они видят во мне диагноз, а не человека".

Алиса ведет активный образ жизни. Пишет в соцсетях о людях с несовершенным остеогенезом. Любит рисовать. Мечтает стать психологом.

© Фото из личного архива Алиса © Фото из личного архива Алиса

"Не ограничиваются диагнозом"

Тамара Газарян из Тулы, несмотря на "хрустальную болезнь", поступила в вуз мечты. А в 2022-м выиграла миллион рублей в студенческом конкурсе. Конечно, все это ей далось очень непросто.

В школьные годы была на домашнем обучении, поэтому с ровесникам почти не общалась. На улице прохожие оборачивались на ее инвалидную коляску. "Было неприятно", — вспоминает она.

© Фото из личного архива Тамара Газарян © Фото из личного архива Тамара Газарян

"Мечта придавала сил"

У Тамары было порядка 60 переломов — достаточно просто оступиться или неправильно поставить ногу. Жуткая боль. Девушка боялась сделать любое неловкое движение и старалась меньше двигаться. Но со временем поняла: физическая активность необходима.

© Фото из личного архива Тамара Газарян © Фото из личного архива Тамара Газарян

Предупреждает: "Из-за сидячего образа жизни добавляются дополнительные заболевания. Например, артроз. Важно двигаться настолько, насколько это возможно".

Окончив школу, Тамара поступила в РУДН, на направление "Реклама и связи с общественностью". Именно сюда и хотела.

Перебралась в Москву. На первом курсе приметила специальные самокаты, которые крепятся к инвалидной коляске. Это помогло с передвижением в большом городе. В быту с особыми проблемами не сталкивалась, хоть и жила в общежитии.

Объясняет: "Если действительно чего-то хочешь — делаешь, нет — найдешь миллион оправданий".

Окончила бакалавриат, продолжила обучение в магистратуре. Сейчас ей 25 лет. В планах — создать семью и быть счастливой рядом с любимым человеком. Также собирается поступить в школу стендапа и попробовать реализовать себя в этой сфере.

© Фото из личного архива Тамара Газарян © Фото из личного архива Тамара Газарян

"Нет нужных специалистов"

По всему миру один на 15-20 тысяч рождается с таким диагнозом. Как правило, несовершенный остеогенез передается по наследству. Однако больной ребенок может появиться на свет и у здоровых родителей.

Этого можно избежать при планировании беременности, подчеркивает генетик Елена Меркурьева. Понадобится ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) с тестированием эмбрионов. Проверяют плод на ранних сроках — до 12 недель.

В государственных больницах обычно нет нужных специалистов и оборудования для помощи таким больным. Поэтому пациентов перенаправляют в крупные медицинские центры: НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера, НМИЦ здоровья детей, НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова, НМИЦ травматологии и ортопедии имени академика Г. А. Илизарова. Бесплатно по полису ОМС.

Директор фонда "Хрупкие люди" Елена Мещерякова уточнила: из-за некачественного коллагена (белка, обеспечивающего прочность) в костях избежать переломов сложно. А вообще несовершенный остеогенез бывает четырех типов.

Первый — самый легкий, человек даже может не подозревать о диагнозе. При втором новорожденные умирают. А третий и четвертый — на всю жизнь.

Дочь Елены Мещеряковой Ольга тоже страдает этим недугом. Она родилась в 2005-м, тогда о несовершенном остеогенезе еще мало знали.

Благодаря родителям Ольга стала первым ребенком в России, прошедшим курс лечения бисфосфонатами. Теперь ей инвалидная коляска не нужна. Это послужило мощным стимулом для создания фонда.

Благотворительная организация не только собирает средства на лечение, но и закупает специальное оборудование в больницы, проводит очные и онлайн-консультации для родителей таких детей. Устраивает семейные выезды на реабилитацию и социализацию.