13:57 11.02.2026 (обновлено: 15:14 11.02.2026)
Лукашенко не сможет принять участие в заседании Совета мира
Президента Белоруссии Александра Лукашенко пригласили на первое заседание Совета мира, но он не сможет его посетить, сообщила пресс-секретарь Наталья Эйсмонт. РИА Новости, 11.02.2026
Лукашенко не сможет принять участие в заседании Совета мира

Лукашенко пригласили на заседание Совета мира, но он не сможет участвовать

© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 11 фев — РИА Новости. Президента Белоруссии Александра Лукашенко пригласили на первое заседание Совета мира, но он не сможет его посетить, сообщила пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.
"Приглашение <...> поступило. К сожалению, мы его получили поздно, рабочий график президента на этот период уже был спланирован", — цитирует ее Telegram-канал "Пул Первого".
Страну представит глава МИД Максим Рыженков, который, по словам представителя белорусского лидера, погружен в тематику, а также региональные и двусторонние вопросы.
"Американская сторона уже проинформирована", — добавила Эйсмонт.
О формировании Совета мира президент США Дональд Трамп объявил в прошлом месяце. Его появление было предусмотрено планом по урегулированию конфликта в секторе Газа. Вашингтон пригласил в него порядка 50 государств. Первая встреча стран-участниц пройдет 19 февраля.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Лукашенко опроверг сообщения о взносе для участия в Совете мира
20 января, 18:55
 
В миреБелоруссияСШАМинскАлександр ЛукашенкоМаксим РыженковДональд Трамп
 
 
