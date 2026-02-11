https://ria.ru/20260211/lukashenko-2073645542.html
Лукашенко не сможет принять участие в заседании Совета мира
Лукашенко не сможет принять участие в заседании Совета мира - РИА Новости, 11.02.2026
Лукашенко не сможет принять участие в заседании Совета мира
Президента Белоруссии Александра Лукашенко пригласили на первое заседание Совета мира, но он не сможет его посетить, сообщила пресс-секретарь Наталья Эйсмонт. РИА Новости, 11.02.2026
Лукашенко не сможет принять участие в заседании Совета мира
Лукашенко пригласили на заседание Совета мира, но он не сможет участвовать