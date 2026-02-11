Россиянам напомнили, как не стать жертвой мошенников, играя в лотереи

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Настоящие представители организаторов гослотерей никогда не просят сообщить им персональные данные, номер карты, одноразовый код из смс и не будут предлагать установить программы для удаленного доступа, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе всероссийских государственных лотерей "Столото" и российском разработчике технологий для борьбы с киберпреступлениями - компании F6.

"Если вам позвонили и представились сотрудником гослотерей, помните, что представители " Столото " не просят сообщить по телефону ваши персональные данные, номер карты и одноразовый пароль из смс для подтверждения финансовой операции, не запрашивают код из смс для отмены якобы совершенных мошеннических операций", - обратили внимание в пресс-службе "Столото".

Кроме того, настоящий организатор лотереи не будет предлагать установить на компьютер программы для обеспечения удаленного доступа, например TeamViewer, AnyDesk, RMS, RDP, Radmin, Ammyy Admin, AeroAdmin, отметили в компаниях.

Там напомнили, что мошенники могут заманивать жертв на свои ресурсы через соцсети или email-рассылки. Например, на поддельном сайте пользователю могут предложить бесплатный "выигрышный" билет. Однако, чтобы забрать "приз", нужно оплатить комиссию за перевод выигрыша, указав персональные данные на странице оплаты. "Так мошенники получают не только деньги, но и данные банковских карт и другую информацию, которую можно продать в dark web", - рассказали в пресс-службе.

Чтобы понять, настоящий сайт "Столото" или нет, нужно в первую очередь проверить его URL-адрес: он должен начинаться с "https://" и иметь точное написание "stoloto.ru". У дополнительных проектов или акций в начале ссылки будет добавляться их название, например "milliard.stoloto.ru" или "zabava.stoloto.ru".

В компании также добавили, что не нужно переходить по ссылкам из ненадежных источников, например электронной почты или сообщений. Адрес сайта лучше ввести вручную в адресной строке браузера. "Не доверяйте картинке: мошенники пытаются повторить официальный сайт, воспроизводя его фирменный стиль, символику и логотипы", - подчеркнули в компании.

Напомнили и о других мерах предосторожности: нужно пользоваться только официальным приложением и сайтом лотерей, нельзя сообщать свои персональные данные, коды из смс, пуш-уведомлений, данные банковской карты (пин и CVV-коды), при онлайн-покупке нужно проверять реквизиты, также важно использовать антивирусные программы.