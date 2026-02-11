Рейтинг@Mail.ru
Россиянам напомнили, как не стать жертвой мошенников, играя в лотереи - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:13 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/loterei-2073573077.html
Россиянам напомнили, как не стать жертвой мошенников, играя в лотереи
Россиянам напомнили, как не стать жертвой мошенников, играя в лотереи - РИА Новости, 11.02.2026
Россиянам напомнили, как не стать жертвой мошенников, играя в лотереи
Настоящие представители организаторов гослотерей никогда не просят сообщить им персональные данные, номер карты, одноразовый код из смс и не будут предлагать... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T09:13:00+03:00
2026-02-11T09:13:00+03:00
технологии
столото
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150834/89/1508348973_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_49284f34f350e6638c614bdda6e6fe8c.jpg
https://ria.ru/20260203/polovina-2071853751.html
https://ria.ru/20251008/lotereya-2046966158.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150834/89/1508348973_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_dfc39286d7ae50a9a521517bf2dbf100.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, столото, общество
Технологии, Столото, Общество
Россиянам напомнили, как не стать жертвой мошенников, играя в лотереи

"Столото": организаторы лотерей никогда не просят персональные данные

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПродажа лотерейных билетов в Казани
Продажа лотерейных билетов в Казани - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Продажа лотерейных билетов в Казани. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Настоящие представители организаторов гослотерей никогда не просят сообщить им персональные данные, номер карты, одноразовый код из смс и не будут предлагать установить программы для удаленного доступа, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе всероссийских государственных лотерей "Столото" и российском разработчике технологий для борьбы с киберпреступлениями - компании F6.
"Если вам позвонили и представились сотрудником гослотерей, помните, что представители "Столото" не просят сообщить по телефону ваши персональные данные, номер карты и одноразовый пароль из смс для подтверждения финансовой операции, не запрашивают код из смс для отмены якобы совершенных мошеннических операций", - обратили внимание в пресс-службе "Столото".
Билеты Русского лото - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Россияне стали менее охотно забирать крупные выигрыши в лотерею
3 февраля, 09:04
Кроме того, настоящий организатор лотереи не будет предлагать установить на компьютер программы для обеспечения удаленного доступа, например TeamViewer, AnyDesk, RMS, RDP, Radmin, Ammyy Admin, AeroAdmin, отметили в компаниях.
Там напомнили, что мошенники могут заманивать жертв на свои ресурсы через соцсети или email-рассылки. Например, на поддельном сайте пользователю могут предложить бесплатный "выигрышный" билет. Однако, чтобы забрать "приз", нужно оплатить комиссию за перевод выигрыша, указав персональные данные на странице оплаты. "Так мошенники получают не только деньги, но и данные банковских карт и другую информацию, которую можно продать в dark web", - рассказали в пресс-службе.
Чтобы понять, настоящий сайт "Столото" или нет, нужно в первую очередь проверить его URL-адрес: он должен начинаться с "https://" и иметь точное написание "stoloto.ru". У дополнительных проектов или акций в начале ссылки будет добавляться их название, например "milliard.stoloto.ru" или "zabava.stoloto.ru".
В компании также добавили, что не нужно переходить по ссылкам из ненадежных источников, например электронной почты или сообщений. Адрес сайта лучше ввести вручную в адресной строке браузера. "Не доверяйте картинке: мошенники пытаются повторить официальный сайт, воспроизводя его фирменный стиль, символику и логотипы", - подчеркнули в компании.
Напомнили и о других мерах предосторожности: нужно пользоваться только официальным приложением и сайтом лотерей, нельзя сообщать свои персональные данные, коды из смс, пуш-уведомлений, данные банковской карты (пин и CVV-коды), при онлайн-покупке нужно проверять реквизиты, также важно использовать антивирусные программы.
Если человек начал пользоваться новым номером мобильного телефона или адресом электронной почты, то нужно их привязать к личному кабинету на сайте распространителя лотерей вместо старых.
Рубли - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Раскрыта новая схема мошенничества с выигрышами в лотереях
8 октября 2025, 02:18
 
ТехнологииСтолотоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала